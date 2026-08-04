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    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    La próxima entrega del simulador de fútbol de Electronic Arts unifica los partidos callejeros y de estadio en un espacio social para hasta cien jugadores.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Durante años, los simuladores de fútbol nos acostumbraron a una rutina más o menos habitual. Navegábamos por menús fríos con canciones de moda, ajustábamos la alineación y saltábamos a la cancha. Pero la industria de los videojuegos mutó y hoy la experiencia social es tan relevante como los goles. Electronic Arts tomó nota de este cambio cultural (que hizo crecer a sagas como Grand Theft Auto, Fortnite o Call of Duty) y decidió derribar las paredes tradicionales de su franquicia.

    A través de sus notas oficiales de desarrollo, la compañía detalló el funcionamiento de The Grounds. Se trata de la apuesta más contundente de EA Sports FC 27 y marca el cambio estructural más grande del título en más de una década.

    El histórico modo Clubes dejará de ser una opción aislada en la pantalla de inicio para convertirse en un mundo abierto y compartido.

    The Grounds, el mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    La premisa de Electronic Arts es crear un punto de encuentro masivo.

    The Grounds es un espacio urbano diseñado para albergar hasta a cien jugadores simultáneos. El mapa tiene como corazón una zona principal llamada Terrace, la cual conecta tres distritos distintos inspirados en la cultura futbolera global. El objetivo es mezclar el ambiente del fútbol de barrio con la espectacularidad de los estadios profesionales en un ecosistema continuo.

    Quienes ingresen a este espacio podrán crear a su propio futbolista y recorrer los distritos a pie. Antes de competir formalmente, los usuarios tendrán la libertad de interactuar con otros avatares, organizar encuentros casuales en el parque y participar de desafíos urbanos.

    Las modalidades de juego integradas en este mapa van desde duelos de uno contra uno, pasando por el formato Rush, hasta llegar a los partidos tradicionales de once contra once.

    El sistema también sumará elementos de progreso para el avatar. Los jugadores podrán contactar a mentores de fútbol reconocidos dentro de la ciudad para mejorar las estadísticas de su personaje. Además, el entorno ofrecerá minijuegos de conducción de balón y pruebas de precisión para pulir la técnica de manera distendida junto a un grupo de amigos.

    Un mundo abierto… ¿y vivo?

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Este universo digital no será estático. La desarrolladora confirmó que el mapa evolucionará durante todo el año mediante un sistema de temporadas y campañas en vivo.

    Las calles del juego cambiarán su atmósfera para adaptarse a eventos del mundo real, modificando sus recompensas y adoptando estéticas especiales para coincidir con celebraciones internacionales o las grandes noches del fútbol europeo.

    Sostener un ecosistema en línea de esta magnitud exige también algo de hardware. Por lo mismo, esta experiencia social expansiva estará disponible de manera exclusiva en las consolas más modernas. Los fanáticos podrán recorrer las calles de EA Sports FC 27 en PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC y Nintendo Switch 2.

    Lee también:

    Más sobre:EA Sports FC 27Electronic ArtsThe GroundsMundo abiertoVideojuegosTecnologíaFC 27FútbolNintendo Switch 2Xbox Series X|SPS5PCtemporadas en vivomodo Rushduelos 1v1progreso del avatardistritos futbolerosmultijugador masivoLa Tercera

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