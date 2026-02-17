SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Los juegos de fútbol solían tratar de emular la complejidad del deporte rey: la belleza del contragolpe, la épica de la remontada, el pase al vacío, el error humano, el regate. Hoy, lamentablemente, la tarjeta de crédito acabó por jugar mejor que cualquiera de nosotros.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Hubo un tiempo que fue hermoso, quizás demasiado lejano, en que ganar un partido en un simulador de fútbol dependía de dos cosas: la capacidad para leer el juego del adversario y la destreza de los pulgares.

    Si eras mejor que el rival, ganabas. Punto. Era una meritocracia digital pura, forjada en tardes de Winning Eleven, Pro Evolution Soccer y los primeros FIFA.

    Hoy, en pleno 2026, esa premisa romántica y acaso nostálgica ha muerto. Y el victimario tiene nombre y apellido: Ultimate Team.

    Llevamos meses jugando EA Sports FC 26 y la conclusión es tan triste como inevitable: el simulador de fútbol ha dejado de existir para convertirse en el monopolio de un casino glorificado, acaso un tragamonedas con gráficos 4K donde el balón es secundario y lo que realmente importa es el sonido de un sobre abriéndose.

    La muerte de la destreza

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    El problema de fondo no es que existan micropagos, sino en cómo han canibalizado la esencia del videojuego de fútbol.

    El modo Ultimate Team (FUT) de FC 26 ha perfeccionado lo que se conoce como “Pay to Win” (o pagar para ganar) hasta niveles obscenos.

    Entras a un partido de Champions el fin de semana y ya no te mides con un usuario: te enfrentas a una billetera. Puedes ser un estratega brillante, mover el balón con criterio y defender con precisión quirúrgica, pero si enfrente tienes a un usuario que invirtió miles de pesos en FC Points para tener a la versión Icono de Ronaldo o al Team of the Year de turno, la matemática del juego te va a aplastar.

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Esos jugadores “comprados” no solo corren de manera sobrehumana, tienen animaciones exclusivas, ganan rebotes mágicos que no responden a las leyes de la física y sus tiros entran desde ángulos imposibles.

    La habilidad de décadas de simuladores queda relegada a un segundo plano ante la potencia de fuego adquirida con dinero real. El juego deja de ser una simulación del deporte para convertirse en una batalla de estadísticas pagadas.

    Ludopatía

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Lo más nefasto y peligroso de EA Sports FC 26 es que normaliza mecánicas de juego de azar en un producto clasificado para todas las edades.

    El diseño de sonidos eufóricos, las luces cegadoras, la animación de “caminante” al abrir un sobre… todo parece estar diseñado por psicólogos conductuales para generar el mismo pico de dopamina que una máquina tragamonedas.

    De hecho, hay influencers que viven de streams masivos de “unboxings” de estos famosos sobres, normalizando gastos de cientos de miles de pesos.

    Pero lo peor, si cabe decirlo, es la obsolescencia programada más agresiva de la industria de los videojuegos. Ese dinero que un usuario gasta hoy para tener un equipo competitivo es, literalmente, humo.

    En septiembre próximo, cuando salga EA Sports FC 27, esa “inversión” valdrá cero. Ningún jugador comprado se transfiere. Y el ciclo de consumo te obliga a volver a abrir la billetera para no quedarte atrás.

    Es un arriendo carísimo, efímero y, si me lo permiten, enfermo.

    El abandono del fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    La consecuencia directa de esta “mina de oro” es que a EA dejó de importarle el fútbol. El “Modo Carrera” y “Clubes”, aquellos refugios de quienes no queremos pagar, reciben actualizaciones cosméticas mínimas año tras año.

    ¿Para qué arreglar la inteligencia artificial o mejorar el realismo táctico si todo eso no vende sobres?

    Hace no tantos años, los videojuegos de fútbol solían tratar de emular la belleza del deporte rey: la geometría del pase al vacío, la desobediencia del regate, el error humano. Hoy, lamentablemente, son un verdadero casino donde la mejor gambeta no la hace Yamal ni Dembélé, sino tu tarjeta de crédito. Y mientras sigamos pagando, los simuladores de fútbol seguirán perdiendo por goleada.

    Lee también:

    Más sobre:EA Sports FC 26FútbolElectronic ArtsLudopatíaSimuladores de fútbolVideojuegosEA SportsFC 26FIFAPro Evolution SoccerSuper SoccerWinning ElevenFootball Ultimate TeamFUTUltimate TeamPay to win2026 gaming trendsEA Sports criticismgaming obsolescencegaming addictionvirtual currencySimuladoresGamingGamerTecnología

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Delegado Durán sostiene que demolición del campamento Santa Marta se podría extender hasta el miércoles

    Jesse Jackson, líder de los derechos civiles en Estados Unidos muere a los 84 años

    Quién era Kurt Van Dyke, el surfista estadounidense encontrado muerto tras un aparente robo en Costa Rica

    Intensa búsqueda de pareja extraviada tras visitar el Salar de Pedernales en la Región de Atacama

    Resultados del brazo minero del grupo Luksic se impulsan gracias al alza del precio del cobre, pero acción cae

    La delegación de Rusia llega a Ginebra para una nueva ronda de conversaciones con Ucrania y Estados Unidos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Temblor hoy, martes 17 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 17 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor se registra en Región de Coquimbo

    Temblor se registra en Región de Coquimbo

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Delegado Durán sostiene que demolición del campamento Santa Marta se podría extender hasta el miércoles
    Chile

    Delegado Durán sostiene que demolición del campamento Santa Marta se podría extender hasta el miércoles

    Intensa búsqueda de pareja extraviada tras visitar el Salar de Pedernales en la Región de Atacama

    Vehículo termina volcado en el centro de Santiago tras una colisión

    Resultados del brazo minero del grupo Luksic se impulsan gracias al alza del precio del cobre, pero acción cae
    Negocios

    Resultados del brazo minero del grupo Luksic se impulsan gracias al alza del precio del cobre, pero acción cae

    Mayor déficit fiscal de gobierno de Boric abre debate sobre si será suficiente ajuste de US$ 6 mil millones prometido por Kast

    Sernageomin denuncia a Codelco ante Fiscalía y Contraloría por ocultamiento de información tras accidente en El Teniente

    Quién era Kurt Van Dyke, el surfista estadounidense encontrado muerto tras un aparente robo en Costa Rica
    Tendencias

    Quién era Kurt Van Dyke, el surfista estadounidense encontrado muerto tras un aparente robo en Costa Rica

    Cómo fue el tiroteo durante un partido de hockey juvenil que terminó con al menos 2 muertos en Rhode Island

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Polémica en Doha: tenista sin ranking ATP recibe invitación y dura menos de una hora en la cancha
    El Deportivo

    Polémica en Doha: tenista sin ranking ATP recibe invitación y dura menos de una hora en la cancha

    Champions League: el Benfica de José Mourinho amenaza a Real Madrid en una atractiva eliminación directa

    “Pedimos disculpas”: el gesto de Hulk con Jorge Sampaoli tras su destitución del Atlético Mineiro

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Una historia de Los Bunkers y Lollapalooza: de la edición inaugural a ser el primer headliner chileno
    Cultura y entretención

    Una historia de Los Bunkers y Lollapalooza: de la edición inaugural a ser el primer headliner chileno

    Deja Vu: Anttonias cierra una etapa con su nuevo single

    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos

    Jesse Jackson, líder de los derechos civiles en Estados Unidos muere a los 84 años
    Mundo

    Jesse Jackson, líder de los derechos civiles en Estados Unidos muere a los 84 años

    La delegación de Rusia llega a Ginebra para una nueva ronda de conversaciones con Ucrania y Estados Unidos

    Trump asegura que la Junta de Paz para Gaza trabajará junto a la ONU “en algunos casos”

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín