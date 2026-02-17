Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

Hubo un tiempo que fue hermoso, quizás demasiado lejano, en que ganar un partido en un simulador de fútbol dependía de dos cosas: la capacidad para leer el juego del adversario y la destreza de los pulgares.

Si eras mejor que el rival, ganabas. Punto. Era una meritocracia digital pura, forjada en tardes de Winning Eleven, Pro Evolution Soccer y los primeros FIFA.

Hoy, en pleno 2026, esa premisa romántica y acaso nostálgica ha muerto. Y el victimario tiene nombre y apellido: Ultimate Team.

Llevamos meses jugando EA Sports FC 26 y la conclusión es tan triste como inevitable: el simulador de fútbol ha dejado de existir para convertirse en el monopolio de un casino glorificado, acaso un tragamonedas con gráficos 4K donde el balón es secundario y lo que realmente importa es el sonido de un sobre abriéndose.

La muerte de la destreza

El problema de fondo no es que existan micropagos, sino en cómo han canibalizado la esencia del videojuego de fútbol.

El modo Ultimate Team (FUT) de FC 26 ha perfeccionado lo que se conoce como “Pay to Win” (o pagar para ganar) hasta niveles obscenos.

Entras a un partido de Champions el fin de semana y ya no te mides con un usuario: te enfrentas a una billetera. Puedes ser un estratega brillante, mover el balón con criterio y defender con precisión quirúrgica, pero si enfrente tienes a un usuario que invirtió miles de pesos en FC Points para tener a la versión Icono de Ronaldo o al Team of the Year de turno, la matemática del juego te va a aplastar.

Esos jugadores “comprados” no solo corren de manera sobrehumana, tienen animaciones exclusivas, ganan rebotes mágicos que no responden a las leyes de la física y sus tiros entran desde ángulos imposibles.

La habilidad de décadas de simuladores queda relegada a un segundo plano ante la potencia de fuego adquirida con dinero real. El juego deja de ser una simulación del deporte para convertirse en una batalla de estadísticas pagadas.

Ludopatía

Lo más nefasto y peligroso de EA Sports FC 26 es que normaliza mecánicas de juego de azar en un producto clasificado para todas las edades .

El diseño de sonidos eufóricos, las luces cegadoras, la animación de “caminante” al abrir un sobre… todo parece estar diseñado por psicólogos conductuales para generar el mismo pico de dopamina que una máquina tragamonedas.

De hecho, hay influencers que viven de streams masivos de “unboxings” de estos famosos sobres, normalizando gastos de cientos de miles de pesos.

Pero lo peor, si cabe decirlo, es la obsolescencia programada más agresiva de la industria de los videojuegos. Ese dinero que un usuario gasta hoy para tener un equipo competitivo es, literalmente, humo.

En septiembre próximo, cuando salga EA Sports FC 27, esa “inversión” valdrá cero. Ningún jugador comprado se transfiere . Y el ciclo de consumo te obliga a volver a abrir la billetera para no quedarte atrás.

Es un arriendo carísimo, efímero y, si me lo permiten, enfermo.

El abandono del fútbol

La consecuencia directa de esta “mina de oro” es que a EA dejó de importarle el fútbol. El “Modo Carrera” y “Clubes”, aquellos refugios de quienes no queremos pagar, reciben actualizaciones cosméticas mínimas año tras año.

¿Para qué arreglar la inteligencia artificial o mejorar el realismo táctico si todo eso no vende sobres?