    Tecnología

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Los audífonos open-ear tipo “clip” son la tendencia de 2026. En esta comparativa, echamos a competir cuatro modelos disponibles en el mercado chileno para encontrar al que suena mejor, el más cómodo, el más bonito y el que tiene un mejor precio de entrada.

    Alejandro Jofré 
    Alejandro Jofré
    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Olvida la cancelación de ruido que te aísla del mundo como si estuvieras en un búnker. El 2026 ha confirmado lo que ya sospechábamos el año pasado: la tendencia entre los nuevos audífonos es que también sean un accesorio de moda.

    Los audífonos open-ear tipo “clip” (o aros) han dejado de ser una curiosidad ergonómica para convertirse en el campo de batalla donde la tecnología y las tendencias se están dando -y no precisamente consejos.

    Si el 2024 fue el año del descubrimiento del formato, este inicio de temporada es el de la madurez. En La Tercera pusimos a prueba a cuatro contendientes que están definiendo el paisaje sonoro de este verano en el mercado chileno.

    La esperada secuela Huawei FreeClip 2, la respuesta tardía pero contundente de Sony con sus LinkBuds Clip, el caballito de batalla de Soundcore -el AeroClip- y la apuesta de lujo de Motorola con sus Buds Loop con cristales Swarovski y audio calibrado por Bose.

    ¿Cuál deberías elegir?

    Huawei FreeClip 2: una secuela conservadora

    Huawei

    Huawei llegó primero a esta fiesta y eso se nota. Los FreeClip 2, lanzados hace apenas unas semanas en Chile, no intentan reinventar la rueda (o el C-bridge, como les gusta llamarlo), sino afinarla, el talle y detalle de lo que ya lograron con los primeros FreeClip.

    A nivel de diseño, siguen siendo los más cómodos del lote. No se sienten frágiles y se ajustan muy bien.

    Ese puente de níquel y titanio tiene la tensión justa, ni se caen al correr para alcanzar la puerta del ascensor, ni te dejan la oreja roja tras dos horas de playlist.

    La gran novedad aquí es el salto a Bluetooth 6.0 y una batería que ahora estira el chicle hasta las 9 horas por carga (38 con el estuche).

    ¿El sonido? Es correcto. Huawei ha mejorado el driver a 10.8mm, pero sigue pecando de una firma algo “plana”.

    Si buscas graves que retumben, no están aquí. Son audífonos para podcast, para llamadas (ahí brillan con su cancelación de ruido por IA) y pop ligero.

    Cumplen, funcionan y resisten el agua (IP57), pero tal vez les falta esa chispa de emoción.

    A favor: tienen el códec de la casa, L2HC 4.0, de audio de alta definición que permite la transmisión inalámbrica de música sin pérdidas (lossless) a una velocidad de hasta 2.3 Mbps.

    Sony LinkBuds Clip: el gigante despierta

    Sony

    Sony se tomó su tiempo. Llegaron al mercado chileno literalmente la semana pasada, y se nota que estuvieron tomando nota de los errores ajenos.

    Los LinkBuds Clip traen esa obsesión por el audio que Huawei a veces deja en segundo plano.

    Aquí la propuesta es la “conducción de aire” refinada. No te van a sellar el canal auditivo, pero la proyección del sonido es mucho más direccional y rica en matices que en el modelo chino.

    Tienen un perfil sonoro más cálido, más “Sony”, si se quiere, donde los medios respiran mejor.

    Lo interesante es la interfaz: un earcuff táctil que responde sorprendentemente bien. Además, traen esas funciones inteligentes que uno extraña cuando no están, como la detección de voz que pausa la música si te preguntan la hora en la oficina.

    Soundcore AeroClip: la opción sensata

    Soundcore

    Si los Huawei y Sony son los flagships de precio completo, el Soundcore AeroClip es el recordatorio de que Anker sabe hacer las cosas bien por menos plata.

    Lanzados a mediados de 2025, ya llevan un tiempo en el mercado -con épocas de interesantes ofertas- y han envejecido bien.

    Son ligeros y, curiosamente, suenan con más cuerpo que los Huawei.

    Esto puede incidir en tu decisión: Soundcore no tiene miedo de colorear el sonido. Los bajos están “inflados” artificialmente, pero en un formato abierto.

    No tienen la elegancia de materiales de sus rivales premium -el plástico se siente un poco más utilitario- y los controles táctiles a veces son confusos, pero por la diferencia de precio, es difícil no recomendarlos como la puerta de entrada a este formato.

    Moto Buds Loop by Swarovski: ¿Joya o gadget?

    Motorola

    Esta es la rareza del grupo. Motorola decidió que si te vas a poner algo en la oreja todo el día, debería parecer una joya.

    Los Moto Buds Loop by Swarovski (específicamente la versión dorada que probamos) son, indiscutiblemente, los más bonitos.

    Los cristales incrustados captan la luz y las miradas. Es tecnología para vestir en el sentido más literal.

    Pero, ¿suenan bien? Sorprendentemente, sí. Tienen la calibración de la firma Bose y montan drivers de 12mm (los más grandes de la comparativa), lo que les da una presencia física al sonido que los demás envidian. Tienen pegada, acaso el sello de la firma de Framingham, Massachusetts.

    Los cristales dan la sensación de peso extra, pero no son un problema. Tras tres horas de uso, no recuerdas que llevas puesto un pendiente.

    El veredicto

    Si eres un usuario pragmático que vive en llamadas de Zoom y valora la comodidad por sobre todo, los Huawei FreeClip 2 siguen siendo el rey de la ergonomía. Su segunda generación es realmente muy cómoda.

    Ahora, si lo tuyo es la música y quieres la mejor calidad posible sin tapar tu oído, los nuevos Sony LinkBuds Clip se llevan la corona del audio.

    Acá el debate se pone interesante, porque si crees que tus audífonos deberían combinar con tu outfit de sábado por la noche, los Moto Buds Loop no tienen rival.

    Al final, esta nueva línea de wearables propone acaso una nueva bifurcación que deberá zanjar el propio usuario: no es solo cómo suena tu música, sino cómo te ves escuchándola. ¿O no?

    Ficha técnica comparativa

    CaracterísticaHuawei FreeClip 2Sony LinkBuds ClipSoundcore AeroClipMoto Buds Loop (Swarovski)
    Driver (parlante)10.8mm10mm12mm12mm
    Procesador de audio-Sony V1 Integrado--
    Duración batería9 horas (38h con estuche)9 horas (37h con estuche)8 horas (36h con estuche)8 horas (37h con estuche)
    Carga rápida10 min = 3 horas3 min = 1 hora10 min = 3 horas10 min = 3 horas
    ConectividadBluetooth 6.0Bluetooth 5.3Bluetooth 5.4Bluetooth 5.0
    CodecsL2HC 4.0, SBC, AACSBC, AACSBC, AACSBC, AAC
    ResistenciaIP57 (polvo e inmersión breve)IPX4 (salpicaduras y sudor)IPX4IPX4
    Peso por audífono5.1 g (el más liviano)6.4 g (el más pesado)5.9 g5.76 g
    Precio ref. (CLP)$199.990$219.990$99.990 (mejor precio)$249.990 (los más caros)

    Más sobre:AudioSonyHuaweiSoundcoreMotorolaOpen-earAudífonosHuawei FreeClip 2Sony LinkBuds ClipSoundcore AeroClipMoto Buds Loop by SwarovskiSwarovskiBoseModaWearablesTecnología

