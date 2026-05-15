Salidas de libreto: Kast hace autocrítica tras polémicas por ejemplos y “metáforas” en sus intervenciones públicas

Desde su gira por Atacama, el Presidente José Antonio Kast debió hacer un alto en su agenda regional para una autocrítica. “Uno cuando está en una exposición pública puede ocupar un término que no es el más apropiado”, reconoció este jueves el Mandatario, luego de una semana marcada por dos controversias generadas a partir de sus propias declaraciones .

En menos de 72 horas, el jefe de Estado abrió dos flancos comunicacionales que obligaron tanto a él como a integrantes de La Moneda a salir a explicar, reinterpretar y contextualizar sus palabras.

Aunque en Palacio descartan preocupación y aseguran que el foco está puesto en los resultados del gobierno, los episodios volvieron a instalar cuestionamientos sobre el manejo comunicacional de La Moneda -y esta vez, del Mandatario- y dieron espacio para que la oposición endureciera sus críticas.

El primer episodio ocurrió el martes, durante una actividad con directores de colegios, donde Kast volvió a cuestionar el funcionamiento de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), en medio del ajuste presupuestario impulsado por el Ejecutivo.

“¿Cuántas colaciones más, cuánta alimentación más se podría dar en Junaeb si se hace bien?”, planteó el Presidente. Luego añadió: “Qué importante sería que los directores tuvieran tiempo de asistir a los casinos, a ver si se está haciendo todo bien, porque puede ser que algún niño lleve un sándwich y decida ese día no almorzar”.

El Mandatario agregó que esa situación “se da más de lo que uno cree” y profundizó: “Entonces, ¿qué pasa con el alimento de ese niño? Y así una suma de cosas con las que uno dice, con los mismos recursos uno puede hacer más si uno tiene algún grado de libertad”.

Sus palabras desataron críticas inmediatas desde la oposición, donde acusaron al gobierno de intentar justificar el recorte presupuestario a la Junaeb mediante ejemplos desconectados de la realidad de los establecimientos educacionales.

Pero no fue el único episodio. El miércoles, durante su participación en la Semana de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Kast volvió a abrir un flanco al referirse a una de sus principales promesas de campaña: la expulsión de migrantes irregulares .

A más de 60 días de iniciado su mandato, el Presidente señaló que “algunos dicen ‘oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes’”. Luego agregó: “Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje”.

Las críticas desde la oposición no tardaron en llegar. El senador PS Juan Luis Castro acusó un “gran engaño electoral” y sostuvo que la ciudadanía “no está dispuesta a aceptar expectativas incumplidas” en materias como seguridad, salud y economía.

Su par, la senadora Daniella Cicardini recordó que durante la campaña “Kast tenía una cuenta regresiva diciendo que faltaban pocos días para las expulsiones de migrantes” y cuestionó que ahora relativice esos compromisos.

“¿Los recortes sociales que no se iban a hacer y que comprometió en campaña también eran una metáfora? ¿El ‘te amo PGU’ también era una metáfora?”, emplazó la parlamentaria.

A primera hora de este jueves, fue el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, quien intentó bajar el perfil de los dichos. Aunque evitó entrar en la discusión semántica, defendió que la administración está enfocada en mostrar resultados concretos. “En estos días hemos expulsado la mitad de lo que expulsó el gobierno del presidente Boric”, afirmó en entrevista con ADN.

Consultado por la ausencia de ciudadanos venezolanos en los recientes vuelos de expulsión, el subsecretario reconoció que ello está relacionado con la falta de coordinación diplomática con Caracas. “Nosotros queremos restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Estamos en eso”, aseguró.

Pero ante el creciente ruido político, fue el propio Kast quien debió volver sobre sus dichos este jueves. “Quizás la palabra era hipérbole, no metáfora”, señaló el Mandatario al ser consultado nuevamente por la polémica. Y agregó: “El ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo, ve el cierre de la frontera, los aviones saliendo con migrantes irregulares”.

En privado, en La Moneda intentan relativizar el impacto de estos episodios y sostienen que no existe una preocupación mayor por las polémicas generadas a partir de las declaraciones del Mandatario . Admiten que se trata de intervenciones que generan ruido mediático y que obligan a monitorear la reacción política, pero recalcan que el foco del gobierno sigue estando en los resultados de su agenda.

En esa línea, la diputada Constanza Hube (UDI) desdramatizó la situación. “Sería infantilizar a la ciudadanía pensar que de un día para otro literalmente se fueran a acabar los homicidios, los robos (...). Lo que sí es claro es que la ciudadanía le dio un apoyo sustantivo al Presidente Kast, como eje central en términos de la seguridad y de crecimiento”, planteó.

Otros parlamentarios del sector, sin embargo, hacen un análisis más crítico. “Siendo candidato, (Kast) exacerbó un mensaje comunicacional y le dio mucho rédito frente a otra candidaturas que decían que era imposible expulsar en tan poco tiempo. Pero todos sabemos que el Presidente está actuando firmemente para tener una política que evite y desincentive los ingresos irregulares”, sostuvo la diputada Ximena Ossandón (RN).

“Lo dicho, dicho está. Es mejor aguantar el chaparrón y no dar más explicaciones y dejar que los resultados y la gestión hablen por él”, agregó la vicepresidenta de la Cámara.

Donde fueron aún más duros con la rectificación de Kast fue en la oposición. El diputado Marcos Barraza (PC) acusó que la rectificación del Presidente “agrava la falta, es mucho más insultante desde el punto de vista de la expectativa ciudadana. En la hipérbole usa un recurso para exagerar un fenómeno. Les está diciendo a los chilenos que exageraron las expectativas”.

Su compañera de bancada, la diputada Irací Hassler (PC), agregó que “metáfora o hipérbole, el Presidente no es muy bueno para las figuras retóricas ni para cumplir sus promesas de campaña”.

En el PS también fueron críticos. La senadora y timonel, Paulina Vodanovic, afirmó que “el Presidente nos está acostumbrando a sus ‘frases del día’: la metáfora, los libros que no dan trabajo, los húmedos humedales, los sándwiches de los niños. Es una buena estrategia para intentar distraernos del desastroso proyecto de reforma tributaria. El Presidente chutea al córner o tira la pelota afuera”.

“El Presidente Kast no cometió un error de vocabulario. Usó la mentira como herramienta político-electoral y ahora busca en el diccionario una excusa vergonzosa”, agregó Daniela Cicardini, mientras que el diputado Daniel Manouchehri complementó: “Lo que dijo Kast no fue una metáfora, ni una hipérbole. Fue una mentira. Así de claro”.

Gira en Atacama

Durante la jornada de este jueves, en el marco de su gira en la Región de Atacama, el Mandatario también aprovechó de sostener distintas actividades en materia económica y de seguridad.

A la convocatoria que sostuvo durante la mañana, en la que se celebró la promulgación de la ley de desalinización en una planta en Caldera, más tarde sostuvo un almuerzo con algunas autoridades como el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos; la delegada presidencial de la región, Sofía Cid, y el gobernador Miguel Vargas.

En el primer encuentro, no solo realizó su autocrítica, sino que también no dudó en defender la agenda de seguridad de su gobierno y a la ministra de la cartera, Trinidad Steinert.

“Los gobiernos, a mi juicio, se miden por los resultados (...). Nosotros hemos avanzado. Ustedes fueron testigos de lo que comenzamos a hacer en la frontera norte, en distintos puntos, como es Chacalluta, como es en la zona de Visviri, en la zona de Colchane, en la zona de Ollague. Y seguimos avanzando en eso, dando una señal clara”.

Y agregó: “Los resultados que hemos obtenido son más contundentes que lo que se obtenía antes”.

Al mismo tiempo, celebró la aprobación de la mayor parte de la megarreforma en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

“Agradecerles a los parlamentarios por el tremendo esfuerzo que hicieron. Entiendo que se den discusiones y ayer también lo plantearon los alcaldes, el tema de las urgencias, pero para nosotros como gobierno esto es fundamental, para Chile es fundamental”, planteó.

Más tarde, el Presidente se dirigió hasta Copiapó. Allí, firmó un acuerdo para el impulso del turismo sustentable en Atacama y también lideró la inauguración de las nuevas oficinas del 0S9 de Carabineros, la primera en la región.

Como última actividad, hasta el cierre de esta edición el Mandatario se encontraba encabezando una nueva edición del programa “Presidente Presente”.