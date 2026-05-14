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    Política

    Trasnoche legislativo: PDG concede el “voto de oro” al gobierno para aprobar el corazón del megaproyecto en la Cámara

    El apoyo que dio el jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, a la rebaja de impuestos a las empresas y a la reintegración tributaria, le asegura al Ejecutivo una mayoría para aprobar no solo la idea de legislar (piso que ya estaba garantizado), sino que también para el articulado central de la iniciativa cuando tenga que votarse en la sala de la Cámara el 19 y el 20 mayo.

    Por 
    José Miguel Wilson
     
    Nicolás Quiñones
    El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero y el ministro Jorge Quiroz. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un consomé hirviendo, servido cerca de las 22.30, paradójicamente ayudó a bajar la temperatura de extensa sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara que logró despachar esta madrugada el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, impulsado por el Presidente José Antonio Kast.

    Fueron casi 15 horas de debate (desde las 15 horas del miércoles a las 5 AM del jueves), solo interrumpido por algunas breves pausas.

    Sin embargo, a eso de las 10.22 la noche, el Ejecutivo ya se había anotado el principal triunfo del trasnoche legislativo, al lograr aprobar el artículo 10°, el llamado corazón de la iniciativa, la rebaja del impuesto a las empresas de 27% a 23%.

    Esta medida, junto a la fórmula de reintegración (artículo 11° que permite a los dueños de empresas reducir su carga de impuestos personales) y la invariabilidad tributaria (artículo 33°), constituyen el eje central de la propuesta de gobierno para reactivar la economía. Inversamente estos puntos eran precisamente los más resistidos por la oposición.

    Si bien La Moneda ya contaba con una mayoría en la Comisión de Hacienda, que preside el diputado Agustín Romero (republicano), considerando los 8 votos que suman los legisladores del Partido Republicano (3), de la UDI (2), de RN (2) y de los libertarios (1), el principal hito político fue respaldo del PDG a la rebaja del impuesto corporativo.

    A nombre de su colectividad, el jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, quien es parte de la Comisión de Hacienda, dio su voto a favor.

    Desde ya, ello le asegura al Ejecutivo una mayoría para aprobar no solo la idea de legislar (piso que ya estaba garantizado), sino que también para el mencionado “corazón” de la megarreforma cuando tenga que votarse en la sala de la Cámara los próximos 19 y 20 mayo.

    Hoy las fuerzas de derecha suman 76 diputados, por lo que necesitaban dos más para llegar a la mayoría absoluta. El PDG , por su parte, podría aportar otros 13 votos, sin considerar la postura que adopten otros como Cristián Contreras (PDG suspendido) y los 10 integrantes de la bancada DC-Frevs (que incluye a Jaime Mulet y René Alinco).

    Voto de oro

    “Más allá de los argumentos ideológicos que hemos escuchado acá. Quiero hablar de los incentivos bien puestos y quiero hablar de la psicología humana. Primero, Chile pasó de ser un país tremendamente competitivo a uno tributariamente muy caro”, fueron las primeras palabras de Valenzuela al fundamentar su voto a favor.

    “Hoy día debemos entender que el capital compite globalmente. Si Chile cobra más que otros países, la inversión simplemente se va. Y quiero que entiendan esta cadena que es muy peligrosa para nosotros. Menos inversión trae menos empleos, menos cotizaciones, menos consumo, menos IVA, menos empresas creciendo, menos recaudación para pagar cobertura social. Es engañarse en solitario. Y eso me deja a la clase media y a la clase media emergente más pobre”, añadió el jefe de bancada del PDG.

    “Y eso no lo vamos a permitir. Quiero decirles que voy a votar a favor de una medida que tiene un acuerdo transversal... Han estado de acuerdo (con la rebaja del impuesto corporativo) y lo han propuesto Gabriel Boric, Mario Marcel, Jorge Quiroz, José Antonio Kast, Franco Parisi. Han estado de acuerdo con el espíritu de esta medida. Si quieren hablar de compensaciones, perfecto, pero han estado de acuerdo con esto... Hablando en simple, si un hogar quiere y tiene la legítima aspiración de mejorar su calidad de vida, hay dos caminos posibles. O mejorar los ingresos, que es legítimo, o el peligroso camino de la deuda. Creo que el camino es bien claro”, concluyó.

    Si bien el golpe del PDG, al desmarcarse de la oposición, fue resentido por los diputados del Frente Amplio, el PS y el PC, además del independiente Carlos Bianchi (quien es parte de Hacienda en representación de la bancada PPD), lo que más los molestó fue la solicitud del diputado Fernando Ugarte (republicano) para cerrar el debate, lo que dejó a Jorge Brito (FA) sin intervenir y privándole al resto la posibilidad de replicar y volver a dar argumentos.

    La petición de Ugarte fue respaldada por la mayoría oficialista y se procedió a votar el articulado de la rebaja de empresas, en medio de airados reclamos de los legisladores opositores.

    Sin embargo, el presidente de comisión, quien manejó el debate con mano de hierro, apegado al reglamento, no cedió. “No me voy a despeinar... en votación... si quieren censuren... sigamos”, reiteró Romero (republicano), quien incluso emplazó a los opositores a juntar todos los reclamos para ir al Tribunal Constitucional.

    En las cuatro votaciones relacionadas con la rebaja a las empresas (artículo 10), Valenzuela (PDG) se alineó con los legisladores de derecha. Finalmente por 9 votos a favor, tres en contra y una abstención se aprobó la medida en sus cuatro numerales.

    Señal DC

    La abstención en estas cuatro votaciones fue manifestada por la diputada Priscilla Castillo (DC), quien explicó que su voto era una “señal de diálogo”, ya que su bancada está en conversaciones abiertas con el gobierno. De hecho, los ministros Claudio Alvarado y Jorge Quiroz se contactaron con el diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortiz, para hacerle una contrapropuesta a los planteamientos que le había hecho llegar la Falange el lunes 4 mayo en una reunión en La Moneda.

    La oferta del Ejecutivo considera compensar el Fondo Común Municipal, ante los menores ingresos por el pago de contribuciones, y reducir la invariabilidad tributaria de 25 años para nuevos inversionistas, como señala el megaproyecto, a 20 años.

    En respuesta, Ortiz dijo que valoraban los gestos del gobierno, pero prefirió no adelantar la postura final de su bancada, dejando abiertas las conversaciones.

    El voto a favor del PDG y la abstención DC, en tanto, se replicaron para el artículo 11° de integración tributaria, por lo incluso antes de la medianoche el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya aseguraba un piso para sacar próximamente en la sala dos de tres temas más controversiales de la megarreforma.

    La invariabilidad tributaria, en tanto, también se aprobó en horas de la madrugada.

    Más sobre:PolíticaCámaraComisión de HaciendaMegaproyectoPDGMegarreforma

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