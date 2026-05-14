Quiénes serán los tres artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo

Shakira, Madonna y BTS serán los artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo , según anunció la FIFA durante la madrugada del jueves.

La inédita apuesta, que viene a replicar el formato del Super Bowl estadounidense, combinará música latina, pop y K-pop en un escenario que busca reflejar la diversidad y el alcance global del fútbol.

Quiénes serán los tres artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo. Foto: David Leah/Mexsport/Photosport DAVID LEAH/MEXSPORT/PHOTOSPORT

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del torneo se disputará a las 15:00 horas (Chile) el 19 de julio en el MetLife Stadium , en Nueva Jersey, y promete ser un evento de dimensiones históricas.

En 2022, la final del Mundial convocó a más de 500 millones de espectadores en directo en todo el mundo.

Con la incorporación de un espectáculo musical en el entretiempo, la FIFA espera ampliar aún más esa audiencia y sumar a fanáticos de la música a una cita ya consolidada como uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

Quiénes serán los tres artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo

Artistas de impacto mundial

Los tres artistas cuentan con trayectorias de alto impacto internacional.

Madonna acumula siete premios Grammy, mientras que Shakira ha obtenido cuatro. BTS, por su parte, se convirtió en el primer grupo de K-pop en recibir una nominación a los Grammy, consolidando el fenómeno global de la música surcoreana.

La elección de los artistas estuvo a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien dio a conocer la lista en un video difundido en redes sociales junto a personajes de Plaza Sésamo y los Muppets.

“Es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los tipos de personas”, señaló Martin al presentar el proyecto, subrayando la intención de representar la diversidad cultural presente en el torneo.

El espectáculo del medio tiempo será producido por Global Citizen, organización sin fines de lucro que organiza conciertos masivos para visibilizar problemáticas sociales como el hambre y la pobreza.

La FIFA y Global Citizen ya habían realizado una prueba piloto el año pasado en el mismo estadio, durante la final de la Copa Mundial de Clubes , con presentaciones de Doja Cat, Tems y J Balvin, quienes actuaron desde un escenario integrado en las gradas.

El Mundial comenzará el 11 de junio y se jugará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá . En territorio nacional, los partidos serán transmitidos por Chilevisión, DSports, Paramount+ y Disney+.

Críticas al medio tiempo

Aunque en Estados Unidos los espectáculos de medio tiempo son parte habitual de grandes eventos deportivos, su incorporación en una final del Mundial podría generar debate entre los aficionados más tradicionales del fútbol.

Para algunos hinchas puristas, el descanso de 15 minutos es un espacio intocable .

Sin embargo, la FIFA apuesta por un formato que alarga este tiempo de descanso y que va contra las tradiciones de este popular deporte.