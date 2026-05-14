Con medidas cautelares queda conductor brasileño que ingresó un arma y municiones al país por el paso Los Libertadores

Por el paso fronterizo Los Libertadores, ingresó al país un ciudadano brasileño portando en su camión un arma de fuego y municiones. La situación fue detectada por personal fiscalizador, quienes dieron aviso a las autoridades para su detención.

De esa forma, el individuo pasó a control de detención en el Tribunal de Garantía de Los Andes, donde se le establecieron medidas cautelares.

El fiscal de Los Andes, Alberto Gertosio, explicó que el sujeto “transportando al interior del camión una mochila donde mantenía un revólver y 21 municiones calibre 35″.

En consecuencia, “se le formalizó por transporte e internación de arma de fuego y municiones sin contar con la correspondiente autorización y además ilícito de contrabando, toda vez que estas armas no fueron declaradas ante personal de aduana”.

El tribunal estableció las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de salir del país. Además, se fijó un plazo de investigación de cuatro meses.