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    Nuevo libro asegura que cachetada de Brigitte a Emmanuel Macron habría sido una escena de celos por una actriz iraní

    Según Florian Tardif, periodista de la revista Paris Match y autor del libro "Una pareja casi perfecta", el incidente protagonizado por los Macron en mayo de 2025 en Vietnam fue en realidad una disputa sobre la relación “platónica” del jefe de Estado con la artista.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Imagen del video de la cachetada de Brigitte Macron a Emmanuel Macron.

    Una bofetada de Brigitte Macron a su marido: el video se viralizó en redes sociales y desató todo tipo de especulaciones, circulando fuera de Francia, e incluso provocando bromas de Donald Trump. Emmanuel Macron llegaba a Vietnam el domingo 25 de mayo de 2025 para iniciar una gira asiática, cuando las cámaras grabaron una mano en la cara del presidente francés al abrirse la puerta del Airbus presidencial. “Mi mujer y yo estábamos bromeando, como solemos hacer”, insistió el mandatario más adelante.

    Ante la avalancha de especulaciones, el medio francés L’Express recurrió a expertos en lectura labial para intentar descifrar qué se dijeron los Macron en ese momento. Según el análisis de estos especialistas, cuando el presidente le ofreció el brazo para bajar las escaleras del avión, Brigitte le habría respondido: “Aléjate, perdedor”. Macron, tratando de aliviar la tensión, habría insistido con un: “¿Lo intentamos, por favor?“. La respuesta de su esposa habría sido un rotundo “No”, tras el cual Brigitte bajó sola las escaleras.

    Florian Tardif, periodista político de la revista Paris Match, ofrece una versión diferente en su libro “Un couple (presque) parfait” (Una pareja casi perfecta), lanzado este miércoles. En el texto asegura que el incidente se originó por un ataque de celos que involucró a una figura pública. “Lo que ocurrió fue que (Brigitte Macron) vio un mensaje de una figura muy conocida, la actriz iraní Golshifteh Farahani”, declaró Tardif en entrevista con RTL.

    Aunque se trataba de una relación “platónica”, el entorno presidencial negó la existencia de tal vínculo. Por su parte, Tardif señala que ya habría terminado.

    Emmanuel Macron saluda a los fotógrafos mientras pasea por la playa con su esposa Brigitte Macron en Le Touquet-Paris-Plage, el 23 de abril de 2022. GONZALO FUENTES

    El periodista afirma haber verificado minuciosamente esta versión de los hechos antes de incluirla en su libro. “Simplemente doy su nombre porque en un momento dado circularon rumores en París. No es un rumor; le dije directamente al Palacio del Elíseo que esa no es su versión de los hechos”, indicó Tardif en entrevista.

    “El Presidente de la República mantuvo una relación platónica con la actriz durante algunos meses”, afirma hoy. “Eso es lo que me dijeron, eso es lo que me dijeron repetidamente. Los mensajes, que me transmitieron amigos cercanos, fueron bastante explícitos. ‘Mira, me pareces muy guapa’, etc.”.

    La actriz de 42 años, nacida en Teherán, huyó de su país en 2007 para trabajar en Francia. Desde 2008 fijó su residencia en el país europeo, y está nacionalizada francesa.

    Saltó a la fama internacional con su papel junto a Leonardo DiCaprio y Russell Crowe en Body of Lies (2008), del director Ridley Scott, lo que la convirtió en una de las primeras actrices iraníes en protagonizar una gran producción de Hollywood tras la Revolución Islámica.

    Su carrera incluye películas aclamadas como Paterson de Jim Jarmusch, Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y Extraction. Su última actuación cinematográfica en Irán fue en About Elly, dirigida por Asghar Farhadi, que ganó el premio a la mejor película en el Festival de Cine Tribeca de 2009. Fue nominada para el premio a la actriz revelación por The Patience Stone en los Premios César de 2014.

    Golshifteh Farahani, actriz iraní.

    En su libro, Tardif se refiere a lo vivido por la esposa de Macron en el momento del golpe al presidente. “Lo que herirá a Brigitte no es tanto el contenido del mensaje como lo que este dejaba entrever: una posibilidad. Una puerta entreabierta a un mundo que ella creía controlar. Nada tangible, ni realmente condenable, pero la sola idea de que eso hubiera podido existir bastaba”, afirma el reportero. Brigitte Macron se habría sentido entonces “relegada”. “¡Y por una mujer mucho más joven!”, subraya.

    Del mismo modo, el periodista asegura que en la actualidad el Palacio del Elíseo se arrepiente del modo en que manejaron la viralización del video. “Hoy en el Palacio del Elíseo lamentan lo sucedido, simplemente porque podrían haber demostrado en aquel momento que eran pareja, que eran una pareja de verdad, que no eran una pareja perfecta. Esa es la versión que nos han contado desde el inicio de su primer mandato de cinco años”, indicó.

    En el momento del incidente, el entorno del presidente restó importancia a la secuencia, sugiriendo inicialmente que las imágenes habían sido sacadas de contexto antes de ofrecer explicaciones adicionales. “Fue un momento en el que el presidente y su esposa se relajaban por última vez antes de comenzar su viaje, bromeando. Fue un momento de intimidad”, afirmaron personas cercanas a la pareja.

    El propio Emmanuel Macron rechazó la idea de una “disputa doméstica”. El presidente sostuvo que la pareja estaba “bromeando”, “como solemos hacer”, y también pidió “a todos que mantengan la calma” ante el revuelo mediático que rodeaba el video. “Me sorprende que este video se haya convertido en una catástrofe mundial”, declaró posteriormente.

    Emmanuel y Brigitte Macron. Foto: Javier Torres/Aton Chile

    La revelación no fue bien recibida en el Elíseo. En declaraciones a RTL, una colaboradora cercana de Brigitte Macron explicó que la primera dama negó esta versión al autor el 5 de marzo, especificando que nunca había revisado el teléfono móvil de su marido. Añadió que esta aclaración no fue publicada por el autor.

    Con motivo de la presentación de sus últimos trabajos audiovisuales y cinematográficos, Golshifteh Farahani ha respondido a esta polémica con calculada ambigüedad. La actriz franco-iraní ha preferido referirse al tema con cierta ironía, riéndose del “gusto” del gran público por ese tipo de historias.

    Portada del libro "Un couple (presque) parfait”, del periodista Florian Tardif.

    La obra de Tardif no se limita a narrar el episodio de la bofetada, sino que lo enmarca dentro de una radiografía más amplia de la pareja presidencial: nueve años en el Elíseo, dos mandatos presidenciales y una diferencia de 25 años entre ambos -ella tiene 73 años, él 48- que inevitablemente impone matices y fricciones distintas en su convivencia. Según el periodista, hasta ahora muy poco se había escrito sobre los vínculos íntimos que los unen y sobre cómo el desgaste del poder puede afectar a una pareja.

    En su libro, Tardif ofrece una visión más amplia de una pareja muy unida, pero marcada por tensiones recurrentes, sobre todo en torno a la seducción y su relación con el poder. “Él disfruta de la seducción; le halaga. Y ella ve cómo estas mujeres intrigantes se acercan a él. Claro que no necesariamente están enamoradas de él, pero ella entiende que, al ser el Presidente de la República, estar cerca de él podría contribuir a su propio ascenso”, indica.

    El periodista también afirmó en la entrevista con RTL que el papel de Brigitte Macron junto al Presidente se ha debilitado durante su segundo mandato. “Ella misma lo dice. Ni siquiera es una teoría mía. Así lo siente. Dice: ‘Ya no me escucha. Ya no me escucha’”.

    “Y hace ya varios meses que dejó de escucharla”, indica Tardif. Según él, este cambio se refleja incluso en la actitud del presidente: “Cuando ves su reciente viaje a África, sin ella, puedes ver claramente que ya no está ahí todo el tiempo”.

    Más sobre:FranciaEmmanuel MacronBrigitte MacronCachetadaBofetadaViralFlorian TardifUna pareja casi perfectaGolshifteh FarahaniMundo

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