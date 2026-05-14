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    “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”: La Tercera y CAF realizan seminario con presencia de ministra Steinert

    Además de la exposición de la secretaria de Estado, habrá paneles con especialistas de Colombia, España y Chile, además de representantes del sector público y privado.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Lea Giménez, Trinidad Steinert, Rodrigo Hinzpeter

    El avance del crimen organizado y las amenazas transnacionales exigen diálogo. Es por esto que La Tercera y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) se unieron para organizar el seminario “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”, que se realizará este jueves a partir de las 18:00 horas, que representará una conversación clave sobre los desafíos del país en esta materia.

    El encuentro, que reunirá a autoridades, expertos internacionales y representantes del sector público y privado para debatir sobre los retos de seguridad que enfrenta Chile, tendrá como una de sus principales expositoras a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

    Además de la secretaria de Estado, otra de las speakers será Lea Giménez, directora de la Unidad de Seguridad, Justicia y Gobernanza para el Desarrollo y Asesora de Presidencia Ejecutiva de CAF.

    El encuentro también contará con un panel que abordará la relevancia de contar con una arquitectura de seguridad nacional en la lucha contra el crimen organizado. En este bloque, participarán el exdirector de la Policía Nacional de Colombia, Oscar Adolfo Naranjo Trujillo y el exgeneral de Brigada de Artillería de España, Miguel Ángel Ballesteros Martín. El espacio además será moderado por la profesora titular departamento de estudios políticos Usach, Lucía Dammert.

    Eso no es todo. Otro de los bloques buscará responder la pregunta: ¿Cuál es la responsabilidad del sector privado en la crisis de seguridad? En este panel participarán el presidente de la mesa de Seguridad SOFOFA y exministro de Interior y Defensa, Rodrigo Hinzpeter junto al fundador y director ejecutivo de ALTO, Jorge Nazer. El espacio será moderado por el director de La Tercera, José Luis Santa María.

    El encuentro se realizará en el Teatro CA660 y se espera la presencia de diversas autoridades y figuras relacionadas a la materia. La conversación se puede seguir en vivo por latercera.com.

    Más sobre:SeguridadMinistra de SeguridadTrinidad SteinertCAFRodrigo HinzpeterLea Giménez

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