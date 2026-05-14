Técnico de Elche estalla contra el arbitraje en la caída contra el Betis de Pellegrini

El Real Betis consiguió este martes un triunfo contra Elche que le significó clasificar a la próxima edición de la Champions League. Claro que el resultado pudo cambiar por un tanto que fue anulado para el conjunto a cargo del técnico Eder Sarabia.

El árbitro acabó cobrando una mano previa al tanto, lo que causó que Sarabia manifestara su enojo tras el pitazo final. “Son unos sinvergüenzas, hijos de pu...”, reclamó al árbitro, situación que fue registrada en el acta del juez.

De todas maneras, el réferi indicó más adelante que el adiestrador se presentó después en los camarines para ofrecer las disculpas correspondientes por su actuar.

De igual modo, no escondió la frustración ante los medios. “Es claramente gol. Tengo mensajes de árbitros, es gol de Diang. Es una posición natural de André Silva”, indicó.

“Si él hace gol, se anula. Pero al dar el pase y meter otro jugar, se pierde la inmediatez. No podemos cometer este error con lo que nos jugamos, es gravísimo”, agregó.

Continuidad en duda

Por su lado, Manuel Pellegrini exhibió su orgullo en la conferencia de prensa posterior al compromiso. “Tal vez nadie esperaba que estuviéramos seis años jugando en Europa. Esta fue una temporada bastante controvertida en muchos aspectos. En momentos en que parecíamos el peor equipo del campeonato. Siempre lo dije, en la segunda vuelta íbamos terceros en puntaje. Ahora clasificamos a la Champions dos partidos antes, eso quiere decir que los traspiés que uno tiene hay que saberlos superar”, afirmó el DT tras el triunfo sobre Elche.

También compartió la felicidad. “Esto se lo merecían todos, porque la afición nos apoyó en todas partes, acá en La Cartuja siempre jugamos a estadio lleno. Los jugadores también se lo merecían, porque muchos de ellos fueron objeto de críticas. En su momento tiene que saber aceptarlas y manejarlas. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores estamos muy conscientes de lo que teníamos que hacer. Lo dije antes, el primer partido de la competencia fue contra Elche y ahora, ante este mismo rival, empieza el camino a la Champions. Lo hemos rematado con nuestra gente en casa con una Champions que debemos saber manejar de buena manera”, expresó.

Finalmente, sembró dudas respecto de su futuro en el club. “Tengo contrato. Seguramente, antes de la Champions nos sentaremos a conversar, este es un desafío mayúsculo, pero cuando hay dos partes siempre hay dudas. Firmamos la renovación, pero lo que pase en el futuro uno nunca sabe. Siempre he tenido una postura en mi carrera, tengo contrato y me gusta cumplirlo, de eso no hay dudas. Pero veremos en el futuro como se desarrolla. Ya veremos lo que pasa”, sentenció.