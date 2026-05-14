Seis sujetos detenidos deja operativo policial por microtráfico en Villa Francia

Seis personas fueron detenidas tras un operativo realizado por el Departamento Antidrogas OS-7 de Carabineros en la población Villa Francia, en la comuna de Estación Central.

El procedimiento contempló el allanamiento simultáneo de ocho domicilios del sector, en el marco de una investigación por microtráfico.

Según detalló la capitán María Belén Galaz, del OS-7 de Carabineros, “se llevó a cabo una intervención de 8 inmuebles, todo esto de la comuna de Estación Central, específicamente en Villa Francia, donde se logró determinar que en estos inmuebles sus residentes se estaban dedicando al delito de microtráfico de droga”.

De acuerdo con información policial, los detenidos corresponden a cuatro hombres y dos mujeres, todos mayores de edad y con antecedentes policiales.

Durante el operativo, además, se logró la incautación de 405 gramos de pasta base de cocaína, 106 gramos de marihuana y 14 gramos de cafeína, sustancia habitualmente utilizada para adulterar drogas.

Asimismo, se decomisaron cuatro ampollas de fentanilo de 0,5 miligramos y 10 mililitros, además de $1.064.905 en dinero en efectivo.

Por instrucción del Ministerio Público, cuatro de los imputados fueron puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de detención, mientras que otros dos quedaron apercibidos bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal.