La relación entre Pelé y Diego Maradona estuvo marcada por el amor y el odio. Y por los vaivenes que esos estados involucran. En un principio, el transandino se manifestó respetuosamente como un devoto del brasileño. Hay antecedentes, incluso, de un encuentro en que se lo manifestó. Sin embargo, con el tiempo, y el crecimiento de su figura, el argentino se fue distanciando de quien brillara con las camisetas del Santos y del Scratch. Al final, terminaron soportándose a regañadientes.

De los momentos felices que ambos compartieron quedan registros que, hoy, con ambos fallecidos, se transforman en material de culto. Más aún si se les muestra en su faceta más agradable. Esa que propiciaba el innegable amor que sentían por la pelota.

El día en que Pelé y Maradona comieron juntos y O Rei reveló cómo habría marcado al Diez

La edición digital de El Gráfico, la revista deportiva argentina por definición, rescata de su archivo imágenes que hoy cobran más valor que nunca. En ellas se observa a O Rei y al Diez compartiendo distendidamente, en el marco de una cena. Hay un momento especialmente atractivo del segmento de la charla entre ambos que dio a conocer la publicación: la revelación del brasileño respecto de cómo habría marcado al argentino.

⚽️ Pelé hizo un esfuerzo para explicarle a los comensales como había que marcar a Maradona pero...



👏🏻👏🏻👏🏻 Fragmento espectacular de la cena inédita de los dos genios en Río de Janeiro, el 13 de mayo de 1995 🏝️🇧🇷



Mañana, el encuentro completo, con la previa y el post en… pic.twitter.com/J93tfSVVKK — El Gráfico (@elgraficoweb) May 13, 2026

Después de sugerir que la clave para neutralizar a Maradona estaba en evitar que recibiera el balón, termina excusándose por no encontrar la fórmula exacta. “Yo no estoy acostumbrado, estoy para jugar”, termina diciendo, generando una risotada entre quienes compartían la mesa.

Maradona, por ejemplo, remarcó las diferencias entre la marcación que recibía de un defensor europeo o un sudamericano. “Yo iba a tomar agua y él venía conmigo. Basta que el nueve no haga el gol y el seis iba con él, más allá de que el ocho venga con pelota dominada. Por eso, cuando vos les tocás la pelota, el alemán y el italiano te hacen falta. El sudamericano te espera y te da de verdad“, explicaba.

“Los italianos te tienen que tocar, te tienen que sentir. A mí me hacían así y les pegaba en la mano. Ellos te quieren tocar y se van con vos”, profundizaba respecto del rigor que más conoció, por su exitosa estadía en el Napoli. Pelé no pudo evitar las risas ante el particular relato.

في مثل هذا اليوم 13 مايو 1995 الاسطورة دييغو مارادونا بعشاء خاص مع بعض اصدقائه بـ ريو دي جانبرو مع بيليه فيديو ارشيفي غير منشور سابقا نشرته صفحة الـ غرافيكو اليوم بعد 31 عام من تصويره. pic.twitter.com/tCL7hU0crI — ARG 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 (@RABIH10ARG) May 12, 2026

El encuentro se produjo el 13 de mayo de 1995.