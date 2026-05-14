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    El día en que Pelé y Maradona comieron juntos y O Rei reveló cómo habría marcado al Diez

    No siempre los mejores futbolistas de la historia se llevaron mal. En Argentina revivieron un valioso registro en que se les observa hablando del juego que practicaron como pocos.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El inédito encuentro entre Pelé y Maradona que reveló El Gráfico.

    La relación entre Pelé y Diego Maradona estuvo marcada por el amor y el odio. Y por los vaivenes que esos estados involucran. En un principio, el transandino se manifestó respetuosamente como un devoto del brasileño. Hay antecedentes, incluso, de un encuentro en que se lo manifestó. Sin embargo, con el tiempo, y el crecimiento de su figura, el argentino se fue distanciando de quien brillara con las camisetas del Santos y del Scratch. Al final, terminaron soportándose a regañadientes.

    De los momentos felices que ambos compartieron quedan registros que, hoy, con ambos fallecidos, se transforman en material de culto. Más aún si se les muestra en su faceta más agradable. Esa que propiciaba el innegable amor que sentían por la pelota.

    El día en que Pelé y Maradona comieron juntos y O Rei reveló cómo habría marcado al Diez

    La edición digital de El Gráfico, la revista deportiva argentina por definición, rescata de su archivo imágenes que hoy cobran más valor que nunca. En ellas se observa a O Rei y al Diez compartiendo distendidamente, en el marco de una cena. Hay un momento especialmente atractivo del segmento de la charla entre ambos que dio a conocer la publicación: la revelación del brasileño respecto de cómo habría marcado al argentino.

    Después de sugerir que la clave para neutralizar a Maradona estaba en evitar que recibiera el balón, termina excusándose por no encontrar la fórmula exacta. “Yo no estoy acostumbrado, estoy para jugar”, termina diciendo, generando una risotada entre quienes compartían la mesa.

    Maradona, por ejemplo, remarcó las diferencias entre la marcación que recibía de un defensor europeo o un sudamericano. “Yo iba a tomar agua y él venía conmigo. Basta que el nueve no haga el gol y el seis iba con él, más allá de que el ocho venga con pelota dominada. Por eso, cuando vos les tocás la pelota, el alemán y el italiano te hacen falta. El sudamericano te espera y te da de verdad“, explicaba.

    Los italianos te tienen que tocar, te tienen que sentir. A mí me hacían así y les pegaba en la mano. Ellos te quieren tocar y se van con vos”, profundizaba respecto del rigor que más conoció, por su exitosa estadía en el Napoli. Pelé no pudo evitar las risas ante el particular relato.

    El encuentro se produjo el 13 de mayo de 1995.

    Más sobre:Diego MaradonaPeléMaradonaFútbolFútbol Internacional

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