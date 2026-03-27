“Murió solo, como un perro”: el profundo dolor de Gabriel Batistuta por el final de Diego Maradona

Diego Maradona y Gabriel Batistuta fueron dos de los mejores futbolistas argentinos de la historia. Alcanzaron a jugar juntos. De hecho, hay una jugada que los inmortaliza: la del gol del Diez frente a Grecia, en el Mundial de Estados Unidos, en 1994.

Fuera de la cancha también cultivaron una gran relación. El exdelantero de la Fiorentina siempre le profesó una gran admiración. La exfigura del Napoli respondió proporcionalmente a ese aprecio. Hay varios registros de participaciones públicas en que se manifiestan cariño.

“Murió como un perro”: el profundo dolor de Gabriel Batistuta por el final de Diego Maradona

A casi seis años de la muerte del Diez, Batigol realiza una profunda reflexión respecto del deceso de quien fuera considerado por la FIFA como el mejor futbolista del siglo XX, junto a Pelé. “Es una lástima, porque fue una gran persona. Y murió solo. No había nadie con él. Murió como un perro. Me maldije a mí mismo también, porque podría haber sido uno de sus sostenes. Si quieres, puedes ayudar a alguien cuando lo necesite", declaró en una entrevista con Rio Ferdinand, la exfigura del Manchester United.

Gabriel Batistuta y Diego Maradona, en un festejo en el Mundial de 1994.

El exgoleador de Boca Juniors intentó, también, encontrarle una explicación al triste final del zurdo. "Nadie le dijo que no cuando era joven. Todo estaba bien. Eso fue un gran error”, sentenció. “Es peligroso tener eso”, complementó Ferdinand respecto de la idolatría sin límites que recibió Maradona en gran parte de su existencia.

Su postura, de hecho, fue distinta. “Fue una gran persona, con sus problemas, pero una gran persona. Siempre traté de decirle la verdad, incluso siendo él 10 años mayor que yo. Cuando siento algo, lo digo. Probablemente eso hizo que me respetara”, puntualizó.

"Yalnız öldü. Bir köpek gibi"



Gabriel Batistuta, Rio Ferdinand ile Diego Maradona hakkında konuşuyor.

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La comparación eterna

Batigol también abordó otro tema controvertido: la comparación entre Maradona y Lionel Messi. "Maradona y Messi son diferentes. Messi anotó 1000 goles y Maradona, 200. Messi es un chico tranquilo, Maradona no lo fue", introdujo.

Sobre el final de esa intervención, marcó otra diferencia entre ambas estrellas. “Maradona fue y es el top, porque pudo jugar, pudo manejar al réferi, a los oponentes, era capaz de hacer cosas increíbles. Messi puede hacerlo, pero pienso que no tiene el mismo carisma”, sentenció, con la misma frialdad que mostraba frente a los arqueros rivales.

En este contexto, abogó porque Messi reciba un trato mejor que el que tuvo el Diez. “Si querés a alguien, tenés que ayudarlo cuando lo necesita, incluso aunque sea difícil de tratar. Es triste. No es una buena sensación. Nos dio a todos momentos increíbles. Espero que no le pase a Messi”, concluyó.