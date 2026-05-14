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    Política

    Diputada Ossandón valora apertura del Gobierno a propuestas de RN en megarreforma y acusa a la izquierda de “agitar el avispero”

    Según sostuvo la diputada de Renovación Nacional, "hay una izquierda que está agitando el avispero, diciendo que esto es beneficio para los ricos y no para los pobres, cuando es absolutamente todo lo contrario".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PEDRO RODRIGUEZ

    La diputada Ximena Ossandón valoró las modificaciones realizadas al proyecto de megarreforma impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast, a la vez que acusó a la izquierda de “agitar el avispero”.

    En conversación con Radio Agricultura, la diputada de Renovación Nacional se refirió al proyecto destacando que el Ejecutivo acogió las propuestas impulsadas por su sector.

    “Queremos agradecer al Gobierno, que haya tomado nuestra propuesta de reformular el crédito tributario, en el fondo con una mirada más a quienes realmente hoy día encabezan el desempleo, que son las mujeres y sobre todo, las mujeres jóvenes”, señaló.

    En la misma línea, respecto a la exención de contribuciones para adultos mayores, la diputada sostuvo que “yo siempre, y desde el día uno lo he dicho, la persona que tenga la renta para pagar las contribuciones dado que afecta al Fondo Común Municipal lo debe hacer, pero tampoco lo podemos votar en contra, porque si votamos en contra afectamos a muchos adultos mayores que no tienen la renta y se cae todo”.

    “Lamentablemente eso está súper amarrado y también uno tiene que ceder, tampoco las puede ganar todas, y me parece que el Gobierno ha escuchado, al menos a nosotros nos ha escuchado en todas aquellas propuestas que le hemos hecho”, agregó.

    A la vez, la diputada cuestionó a la izquierda señalando que “creo que hay que tener cuidado, porque tuvimos una revuelta social, hay una izquierda que está agitando el avispero, diciendo que esto es beneficio para los ricos y no para los pobres, cuando es absolutamente todo lo contrario”.

    Asimismo señaló que “cuando el país crece, se desarrolla, se transforma en un país atractivo para la inversión, mejora todo, y mejora también la mesa familiar del más vulnerable, pero es muy seductor ese mensaje que está dando la izquierda más radicalizada”.

    Finalmente, mencionó que no cree que vuelva a existir un estallido social, señalando que “la cantidad de gente que después de eso recapacitó, y yo creo que entendió que las vías son a través de más democracia, las vías institucionales y no a través de la destrucción”.

    Más sobre:Ximena OssandónMegarreformaRenovación Nacional

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