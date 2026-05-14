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    Madonna, Shakira y BTS encabezarán el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de Norteamérica 2026

    Chris Martin, de Coldplay, será el encargado de organizar el show que por primera vez se tendrá en una definición de una Copa del Mundo de Fútbol.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Madonna, Shakira y BTS actuarán durante la final del Mundial de Norteamérica 2026.

    El Mundial de Norteamérica comienza tomar forma. A menos de un mes de su inicio, hay novedades sobre uno de los hechos que marcarán la competencia, en especial de la final programada para el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

    Tal como lo anunció Gianni Infantino en marzo pasado, la definición del título tendrá “el primer espectáculo de medio tiempo en una final”.

    Será un momento histórico para el Mundial de la FIFA y un espectáculo a la altura del mayor evento deportivo del planeta”, complementó en la ocasión, pero sin dar mayores detalles.

    Eso ha cambiado ahora, pues este jueves la FIFA confirmó que Madonna, Shakira y las estrellas del K-pop BTS serán las figuras del espectáculo de medio tiempo, a la usanza del Super Bowl.

    Además, se informó que Chris Martin, parte de la banda Coldplay, será el encargado de organizar el espectáculo.

    Esta iniciativa recuerda lo que se vivió en la final de la Copa América de 2024 con la presencia de Shakira actuando durante el descanso. Lo mismo ocurrió en la final del Mundial de Clubes de 2025 en el mismo recinto deportivo, lo que alargó el entretiempo más allá de los 15 minutos reglamentarios.

    La cuarta vez de Shakira

    La cantante colombiana Shakira ya había sido noticia en el marco del Mundial de Norteamérica 2026 al transformarse, por cuarta vez, en la encargada de interpretar la canción oficial del evento futbolístico.

    La cafetalera ya había tenido ese privilegio en Alemania 2006, con Hips Don’t Lie - Bamboo; en Sudáfrica 2010, con Waka Waka (Esto es África), un tema que tardó poco en popularizarse y transformarse en un hit que hasta ahora es reproducido a través de las distintas plataformas que alojan las creaciones artísticas de esta índole. Repitió en 2014, en Brasil, con Dare (La La La).

    Y hace algunos días presentó Dai Dai, una colaboración con el nigeriano Burna Boy. La propuesta fue develada a través de sus redes sociales. Consiste en un clip de un minuto de duración que fue grabado en el estadio Maracaná, en Brasil. En el video, se ve a la cantante junto a un grupo de bailarines sobre el césped del mítico escenario de Río de Janeiro.

    Presencia chilena en la inauguración

    Debido a que la Copa de 2026 se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, la FIFA ha preparado un catálogo de artistas bastante variado que actuarán en cada uno de los países, teniendo además presencia chilena.

    En el caso de Canadá, está contemplada la actuación de Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara en la antesala del partido entre la selección canadiense y Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en Toronto.

    Ese mismo día será el estreno de Estados Unidos contra Paraguay en Los Ángeles. Allí, Katy Perry será la artista principal. También están definidas las actuaciones del rapero Future, así como al estadounidense de origen bangladesí Sanjoy.

    Lisa, la rapera y cantante tailandesa que saltó a la fama con el grupo femenino surcoreano Blackpink, también ha sido contratada por la FIFA. Asimismo, Paraguay, rival de la selección estadounidense, estará representada por la artista Marilina Bogado.

    En México, en la previa del estreno de la selección azteca contra Sudáfrica el 11 de junio está contemplada la presentación de Maná, Alejandro Fernández y Belinda.

    También se esperan las apariciones del colombiano J Balvin, la brasileña Anitta, el venezolano Danny Ocean y Vegedream de Francia. Junto a ellos también estará la artista chileno-palestina Elyanna, conquistadora de algunos circuitos de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.

    Según los documentos a los que tuvo acceso The Athletic, estas ceremonias arrancarán 90 minutos antes del inicio de cada partido con una duración de 16 minutos y 30 segundos para el acto en México, mientras que en Estados Unidos y Canadá será de 13 minutos cada una.

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