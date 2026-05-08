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    Con una artista chilena incluida: FIFA prepara celebración inédita con tres ceremonias de apertura para el Mundial 2026

    El ente rector del fútbol internacional tendrá espectáculos en cada uno de los duelos inaugurales de la Copa.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    En algunas semanas más comenzará un nuevo Mundial. Norteamérica 2026 tiene como característica que se disputará en tres sedes. Por lo mismo, la FIFA prepara ceremonia de apertura en cada uno de los primeros partidos que se desarrollen en Canadá, Estados Unidos y México.

    Según ha dado a conocer la prensa estadounidense, la FIFA ha preparado un catálogo de artistas bastante variado que actuarán en cada uno de los países, teniendo además presencia chilena.

    En el caso de Canadá, está contemplada la actuación de Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara en la antesala del partido entre la selección canadiense y Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en Toronto.

    Ese mismo día será el estreno de Estados Unidos contra Paraguay en Los Ángeles. Allí, Katy Perry será la artista principal. También están definidas las actuaciones del rapero Future, así como al estadounidense de origen bangladesí Sanjoy.

    Lisa, la rapera y cantante tailandesa que saltó a la fama con el grupo femenino surcoreano Blackpink, también ha sido contratada por la FIFA. Asimismo, Paraguay, rival de la selección estadounidense, estará representada por la artista paraguaya Marilina Bogado.

    En México, en la previa del estreno de la selección azteca contra Sudáfrica el 11 de junio está contemplada la presentación de Maná, Alejandro Fernández y Belinda.

    También se esperan las apariciones del colombiano J Balvin, la brasileña Anitta, el venezolano Danny Ocean y Vegedream de Francia. Junto a ellos también estará la artista chileno-palestina Elyanna, conquistadora de algunos circuitos de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.

    Según los documentos a los que tuvo acceso The Athletic, estas ceremonias arrancarán 90 minutos antes del inicio de cada partido con una duración de 16 minutos y 30 segundos para el acto en México, mientras que en Estados Unidos y Canadá será de 13 minutos cada una.

    Homenaje al aniversario de Estados Unidos

    La FIFA también tiene contemplada la realización de un homenaje al 250° aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos que ce celebra el 4 de julio, día en el que se desarrollaran dos encuentros de octavos de final en Filadelfia y Houston.

    Esta medida va de la mano con el impulso del presidente Donald Trump, creador del Grupo de Trabajo 250 de la Casa Blanca, que también preside Trump y cuenta con la representación de miembros de su gabinete.

    Este está dirigido por Andrew Giuliani, quien en una entrevista el año pasado dijo que “El presidente Trump, más que nada, representa el hecho de que, como estadounidenses, ya no tenemos que disculparnos por las imperfecciones que puedan existir en la historia de nuestro país. Podemos contemplar el trabajo realizado en los últimos 250 años y lo que Estados Unidos ha hecho por la civilización occidental, y celebrar verdaderamente esa grandeza estadounidense”.

    Un paso que parece respaldarse en la estrecha cercanía entre Trump y el presidente de la FIFA Gianni Infantino han tenido en los últimos meses. De hecho, en la ceremonia en la que se sortearon los grupos, el italiano le entrego al mandamás estadounidense el primer Premio de la Paz de la FIFA.

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    Más sobre:FútbolMundialNorteamérica 2026

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