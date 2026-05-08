Cathy Barriga pide empatía ante prisión preventiva para Joaquín Lavín y reconoce: “Han sido años difíciles”

A la salida del Centro de Justicia, la tarde de este viernes, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga se refirió a la prisión preventiva que se fijó para su marido, el exdiputado Joaquín Lavín León.

“Nosotros tenemos una familia, han hablado un montón de cosas, porque no vine y también porque vengo. Por favor tengan un poquito de comprensión de lo que uno vive. Estos han sido años difíciles, de manera injusta detrás de nosotros. No somos solo nosotros, son una familia, son los niños”, manifestó.

La exalcaldesa pidió “empatía” a los medios de prensa que le consultaban por el caso.

“Entiéndame a mí como mamá, como mujer, como lo que estoy viviendo”, señaló.

Luego, reflexionó sobre las investigaciones en su contra y en contra de su marido, cuestionando su desarrollo.

“En mi caso, ¿Cómo voy a recuperar todo el daño que se ha hecho? Nadie lo puede recuperar. Y yo no les puedo dar detalles de las cosas, cómo afectan", afirmó.

Barriga arriesga más de 20 años de cárcel acusada de una serie de delitos de corrupción y está esperando el juicio oral.

“Ambos estamos en investigaciones y bueno, las cosas tienen que avanzar. Hoy día es un momento súper triste, sobre todo para mis hijos”, sostuvo.

“Esto no debiera ser”, expresó.