SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cathy Barriga pide empatía ante prisión preventiva para Joaquín Lavín y reconoce: “Han sido años difíciles”

    “Ambos estamos en investigaciones y bueno, las cosas tienen que avanzar. Hoy día es un momento súper triste", expresó la exalcaldesa.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    A la salida del Centro de Justicia, la tarde de este viernes, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga se refirió a la prisión preventiva que se fijó para su marido, el exdiputado Joaquín Lavín León.

    “Nosotros tenemos una familia, han hablado un montón de cosas, porque no vine y también porque vengo. Por favor tengan un poquito de comprensión de lo que uno vive. Estos han sido años difíciles, de manera injusta detrás de nosotros. No somos solo nosotros, son una familia, son los niños”, manifestó.

    La exalcaldesa pidió “empatía” a los medios de prensa que le consultaban por el caso.

    “Entiéndame a mí como mamá, como mujer, como lo que estoy viviendo”, señaló.

    Luego, reflexionó sobre las investigaciones en su contra y en contra de su marido, cuestionando su desarrollo.

    “En mi caso, ¿Cómo voy a recuperar todo el daño que se ha hecho? Nadie lo puede recuperar. Y yo no les puedo dar detalles de las cosas, cómo afectan", afirmó.

    Barriga arriesga más de 20 años de cárcel acusada de una serie de delitos de corrupción y está esperando el juicio oral.

    “Ambos estamos en investigaciones y bueno, las cosas tienen que avanzar. Hoy día es un momento súper triste, sobre todo para mis hijos”, sostuvo.

    “Esto no debiera ser”, expresó.

    Más sobre:Joaquín LavínCathy Barriga

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Voy: el notable giro de Laia al pop alternativo en su nuevo disco

    Duro revés para el gobierno en querella por agresión a Lincolao: Corte de Valdivia confirma que Steinert no tiene facultades para invocar la LSE

    Bonacic y prisión preventiva para exdiputado Lavín: “No nos podemos conformar con una resolución de estas características”

    Bancada PS llega a La Moneda para dejar propuestas para el crecimiento: “Nunca renunciaremos a un debate legislativo serio”

    RN pasa al Tribunal Supremo a la senadora Camila Flores por investigación en su contra por fraude al Fisco

    Gobierno realiza segundo vuelo de expulsados con 40 personas: tendrán como destinos Colombia, Haití y República Dominicana

    Lo más leído

    1.
    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    2.
    Cadem: Partido Republicano y PS lideran imagen positiva de colectividades políticas

    Cadem: Partido Republicano y PS lideran imagen positiva de colectividades políticas

    3.
    Senadora Fabiola Campillai sufre accidente de tránsito mientras se dirigía a actividad en Cerro Navia

    Senadora Fabiola Campillai sufre accidente de tránsito mientras se dirigía a actividad en Cerro Navia

    4.
    Fijan fecha para la formalización de la exministra Verónica Sabaj y Luis Hermosilla

    Fijan fecha para la formalización de la exministra Verónica Sabaj y Luis Hermosilla

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Duro revés para el gobierno en querella por agresión a Lincolao: Corte de Valdivia confirma que Steinert no tiene facultades para invocar la LSE
    Chile

    Duro revés para el gobierno en querella por agresión a Lincolao: Corte de Valdivia confirma que Steinert no tiene facultades para invocar la LSE

    Bonacic y prisión preventiva para exdiputado Lavín: “No nos podemos conformar con una resolución de estas características”

    Bancada PS llega a La Moneda para dejar propuestas para el crecimiento: “Nunca renunciaremos a un debate legislativo serio”

    Columna de Esteban Polidura: Con la Fed en espera, el oro brilla como cobertura inteligente
    Negocios

    Columna de Esteban Polidura: Con la Fed en espera, el oro brilla como cobertura inteligente

    Ministro Mas reacciona a video viral de diputado Araya contra megarreforma: “Cierto sector de la izquierda decidió darle la espalda al crecimiento”

    Tras inflación de abril, la UF alcanzará nuevo récord y ahora se acerca a los $41.000

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024
    Tendencias

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024

    Por qué Q’orianka Kilcher, actriz indígena, demandó a James Cameron, director de Avatar y Titanic

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La reunión de emergencia de los directores de Azul Azul tras el allanamiento al CDA que remeció a la U
    El Deportivo

    La reunión de emergencia de los directores de Azul Azul tras el allanamiento al CDA que remeció a la U

    Con una artista chilena incluida: FIFA prepara celebración inédita con tres ceremonias de apertura para el Mundial 2026

    Manuel Pellegrini aborda la posibilidad de disputar la próxima Champions League con el Betis

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Voy: el notable giro de Laia al pop alternativo en su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Voy: el notable giro de Laia al pop alternativo en su nuevo disco

    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”

    “Y un crucifijo marca INRI”: el alucinante nuevo videoclip de Los Tres

    Claudia Gintersdorfer, embajadora de la UE en Chile: “Vamos a apoyar a Ucrania el tiempo que haga falta”
    Mundo

    Claudia Gintersdorfer, embajadora de la UE en Chile: “Vamos a apoyar a Ucrania el tiempo que haga falta”

    Leandro Santoro y encuentro con Boric: “Gabriel es una figura que nos ayuda a reencontrarnos con nuestros valores democráticos”

    Trump conmemora Día de la Victoria y celebra el “triunfo monumental de Estados Unidos frente a la tiranía en Europa”

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos
    Paula

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello