Leandro Santoro y encuentro con Boric: “Gabriel es una figura que nos ayuda a reencontrarnos con nuestros valores democráticos”

Poco antes de sostener este viernes un encuentro con la expresidenta Michelle Bachelet, el legislador argentino Leandro Santoro -que llegó ayer a Chile- estuvo en el estudio de Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, explicando el motivo de su visita al país, que contempla también una reunión con el exmandatario Gabriel Boric.

“El presidente argentino (Javier Milei) ha sido ofensivo en más de una oportunidad no solamente con el presidente Boric, sino con los chilenos. Pedimos reuniones para transmitirle que la mayoría del sistema político argentino (...) incluso partidos políticos más cercanos a la derecha o a la centroderecha, no compartían esas descalificaciones”, explica.

Con Bachelet y con Boric, al igual que lo hizo con el exmandatario uruguayo de centroderecha, Luis Lacalle Pou en ese país, busca aunar visiones para hacer frente a lo que denomina como una “polarización de la sociedad y por la ingobernabilidad de la democracia”.

¿Qué lo trae a Chile?

Estamos en una gira regional. Venimos de Montevideo, hemos hablado con las autoridades del Frente Amplio, incluso con autoridades del Partido Nacional, y ahora estamos pronto a tener una reunión con Michelle Bachelet y al mediodía con Gabriel Boric, muy preocupados por la polarización de la sociedad y por la ingobernabilidad de la democracia. Estamos viendo que en la región hay procesos de intensificación de los discursos de odio, de baja de la calidad de la democracia, inclusive baja de afección democrática por parte de los más jóvenes. Y si bien nosotros fuimos el primer país de la región que inicia un proceso de transición de la dictadura hacia la democracia (...) empezamos a ver con preocupación que hay una valorización social de los derechos humanos y de esos principios y valores democráticos que empezaron a fragmentarse. Teníamos mucho interés en hablar con los compañeros y las compañeras trasandinas para ver cuál era su lectura, porque si no iniciamos un proceso de despolarización de la sociedad se va a empezar a dar en realidad un proceso de desconsolidación de la democracia.

¿cómo se gesta esta conversación con el expresidente Boric?

El presidente argentino (Javier Milei) ha sido ofensivo en más de una oportunidad no solamente con el presidente Boric, sino con los chilenos. Le pedimos reuniones en su momento al embajador de Chile en la Argentina, José Antonio (Viera-Gallo) para hablar con él, para transmitirle por lo menos que la mayoría del sistema político argentino, y no solamente mi espacio político, sino incluso partidos políticos más cercanos a la derecha o a la centroderecha, no compartían esas descalificaciones. A partir de ahí se inició una conversación que concluye con esta reunión. Yo no lo conozco ni a Bachelet ni a Boric, hemos tenido conversaciones a través de otras personas y la verdad es que es la primera de una reunión, que esperamos que tenga continuidad.

¿La primera entonces de varias reuniones con Boric?

Creo que Gabriel en Argentina es una persona muy respetada, que se la ve una persona honesta, se la ve una persona trabajadora, consistente ideológicamente. Para nosotros en la Argentina, que venimos de una cultura política donde los líderes opositores no se saludan... En el aniversario de la muerte del Papa Francisco el obispo de la ciudad retó a todo el sistema político argentino porque no podían darse la mano en la misa de conmemoración. Hicieron un papelón, todos separaron, se fueron, una cosa absurda. Entonces para nosotros Gabriel es una figura que nos ayuda a reencontrarnos con nuestros valores democráticos.

08-05-2026 LEANDRO SANTORO POLITICO ARGENTINO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Decía que han estado conversando con diferentes autoridades. Estuvieron en Uruguay y ahora Chile. ¿Esto es como parecido a lo que pasó en Barcelona hace un par de semanas, con esa reunión del progresismo, o ustedes están dándole otro empuje a esto?

Yo tenía y tengo mucha expectativa con que pueda haber un internacional progresista que ayude a consolidar un discurso democrático, pero quedé con algunos sin sabores de ese encuentro.

¿Cómo cuáles?

Por falta de definiciones. No estuve, he leído algunos documentos, escuchado algunos discursos, me parecieron todos correctos. Mis observaciones no son por las cosas que se dijeron, sino por las que no se dijeron. Creo que no se está viendo con la agudeza que se necesita ver el proceso de polarización de la sociedad. Nosotros lo vivimos en carne propia porque hay familias enteras que se han roto, amigos que no se hablan, inclusive ya empieza a haber problemas de violencia social como consecuencia de la radicalización del discurso político, pero también después de lo que nosotros llamamos la grieta social y eso creo que no ha sido abordado, creo que la ultraderecha en el mundo después de Steve Bannon y Donald Trump han reconfigurado la forma de hacer política, hay una lógica de teatralización de la acción política y de twitterización del mensaje que ha acelerado por las reglas de juego de las redes sociales, han conformado una nueva forma de vincularse y de construir sentido, entonces eso muchas veces termina en una ultra simplificación donde pareciera que los problemas siempre se sobrevuelan pero nunca se profundizan.

Para ubicarlo en el espectro, el arco político argentino, ¿usted es peronista, kirchnerista, progresista?

Milité toda la vida la Unión Cívica Radical, que era un partido social demócrata. En el año 2013 tiene un congreso doctrinario que provoca un giro ideológico de 180 grados y decide alinearse con Macri y eso provoca la desaparición del partido político. Nosotros terminamos como aliados del peronismo en una estrategia de construcción de un frente más amplio, de reorganización del sistema partidario argentino sobre dos ejes, centroizquierda, centroderecha, y el aporte nuestro es para tratar de que los valores del progresismo democrático puedan construir una mayoría social desde ese lugar.

Cuando parte el gobierno de Milei uno de los proyectos fundacionales fue la ley Ómnibus, un gran paquete de reformas que apuntaba a una emergencia pública, un concepto que se está manejando en Chile con la megarreforma. ¿Ve un guion parecido que pueda estar tomando el Presidente Kast reflejo de lo que hizo Milei?

No sé cómo es la ley de ustedes acá pero les puedo asegurar que no tiene ninguna comparación, porque fue una ley tan bochornosa y absurda que la tuvimos que votar dos veces. De hecho, hubo una sesión en el Parlamento que se cayó porque muchos de los aliados del gobierno se empezaban a enterar de los contenidos de esa ley en la misma sesión. Mezclaban códigos aduaneros con leyes vinculadas a la organización económica, del trabajo. Había acuerdos que estaban hechos sobre la premisa de cifras que después en la ley eran diferentes. El gobierno del Presidente Milei tuvo una primera característica muy sobresaliente que fue su alto nivel de improvisación y de amateurismo político, que lo llevó a que incluso el presidente Macri sintiera que le faltaba el respeto. Hay una forma de hacer política muy autoritaria que parte de la premisa de que cuando vos tenés una mayoría le tenés que imponer al otro tu condición sin consensuar. Eso fracasó y la segunda ley que sacaron fue mucho menos drástica.

Estuvo acá la senadora Patricia Bullrich, que fue ministra de seguridad de Milei. Dijo que en materia de seguridad hay que tener paciencia, que también ellos habían tenido problemas al comienzo pero que luego de dos meses habían podido controlar la situación narco en Rosario. ¿Ha mejorado la situación como dijo Bullrich?

Efectivamente en Rosario bajó el delito, pero no se debe a la política del gobierno nacional, se debe a la política del gobernador Pullaro, que no es de mi partido político (...) Lo que ellos han logrado es ordenar el conflicto social en la calle, y esto hay que reconocerlo. Creo que es una de las dos cosas que la gente le valora a Milei: que ha estabilizado el tipo de cambio -no es que ha estabilizado la inflación, sigue habiendo inflación en la Argentina-, y que han logrado que las organizaciones sociales que habían tenido un exceso en su forma de protesta, porque teníamos nosotros acampes y cortes de rutas de más de 15 días sobre las arterias principales, eso ya no sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Eso ha sido muy valorado por la opinión pública, incluso por los sectores populares. Ahora, la inseguridad no es eso. En la Argentina te siguen robando, seguís teniendo problemas con el narcotráfico en casi todo el territorio nacional.

Se van a reunir con Bachelet. ¿Cómo calibraron desde Argentina la decisión del presidente Kast de no apoyar su candidatura a la Secretaría General de la ONU y cómo ven también las perspectivas de esa candidatura, considerando que Argentina postuló a Rafael Grossi?

Voy a ser cuidadoso porque no estoy en mi país y además no me quiero meter en esos asuntos. Sí te puedo decir que creo que Michelle Bachelet tiene algunas cosas que la comunidad internacional valora muy positivamente. Primero, su rol en la democracia chilena como dos veces presidenta, una persona que ha construido un prestigio internacional por su gestión de gobierno. Segundo, su posición frente a la violación de los derechos humanos en Venezuela, también con mucha valentía porque lo hizo desde una posición ideológica distinta de la que se venía sosteniendo. Tercero, es mujer y las Naciones Unidas están reclamando ahí un cambio, una mujer con prestigio, que demuestra que las mujeres pueden ejercer el poder. Te podría decir que hay mucha gente que dice que tiene las condiciones necesarias como para que definitivamente se democratice una institución, porque si las mujeres no participan, podemos hablar de una democracia inconclusa. Lo otro que me parece también muy importante es que la región necesita defender el multilateralismo, poner el acento sobre la violación a los derechos humanos en el mundo, sobre la necesidad de ponerle un límite a la violación del derecho internacional. Creo que Grossi también es un gran candidato, que también ha conseguido pergaminos que le permiten estar en serio en esa carrera.