Trueno, rapero argentino: “Los latinos también podemos rapear como los estadounidenses”

Al menos dos camisetas de Boca Juniors -uno de ellas flameando- se divisan entre los convocados, como si esto se tratara de La Bombonera. Durante la conversación se alude de forma frecuente a Sandro, Cerati y Spinetta, como si aquí estuviéramos pasando lista a la genealogía del rock del otro lado de Los Andes. Y también hay menciones a barrios porteños y localidades urbanas disgregadas en la periferia de Buenos Aires, como si fuera una suerte de atlas del espacio donde nacen y crecen algunos de sus máximos ídolos populares.

Está claro: un trozo de Argentina -y de su mejor cepa- asomó este jueves 7 de mayo en el festival BIME de Bogotá, el mayor encuentro musical de Iberoamérica, cuando el rapero Trueno estuvo ofreciendo una charla en el auditorio del Centro Felicidad Chapinero, moderada por el periodista colombiano Santiago Cembrano.

Aunque el mismo lugar había recibido también estos días a figuras como Juanes o Dante Spinetta, no había contado con la euforia casi de barra brava que disfrutó Mateo Palacios Corazzina, su verdadero nombre, entre jóvenes que celebraban cada una de sus intervenciones y otros que corrían para poder alcanzar un mejor lugar entre la multitud, en una cita que se desarrolló en la capital colombiana durante esta semana -a la que asistió Culto- y que reunió a la industria musical del continente en un contexto algo más formal, entre charlas, talleres, networkings y encuentros varios.

Honrarás a tus padres

De alguna forma, el furor por Trueno es justo y necesario. Tanto en su obra como en la propia conversación de esta tarde, el artista demuestra que en él confluye la mejor tradición de la música rioplatense, capaz de nombrar a los referentes más disímiles, vinculándolos con la cultura global, trazando links entre geografías estilísticas, hermanando mundos que parecen opuestos y antagónicos.

Por ejemplo, al hablar de su nuevo disco, Turr4azo, el argentino detalla los sampleos que cogió de los mayores referentes de su cultura popular: lo primero que se escucha en el trabajo es la imponente y dramática intro de la orquesta dirigida (y arreglada) por el contrabajista Jorge López Ruiz, un paisaje instrumental de Fácil de olvidar, compuesta por Sandro junto a Oscar Anderle. Es una grabación de 1969 incluida en Sandro de América y es el primero de una larga lista de sampleos que va de la Orquesta de Osvaldo Pugliese a Los Wachiturros, de Facundo Cabral a Gustavo Cerati, de Luis Alberto Spinetta a Los Pibes Chorros. También desfilan Los Abuelos de la Nada, Astor Piazzolla, el Chaqueño Palavecino, Miranda! y Los Encargados. Un rompecabezas embriagador que confirma a Trueno como uno de los creadores más estimulantes del actual cancionero en español y a la escena urbana de su tierra como un diamante en bruto aún sin techo.

“Este disco es el que mejor me ha hecho sentir, me dije ‘vamos a hacer un disco bisagra de la carrera de Trueno’”, asegura el cantante con indisimulado orgullo. Luego sigue: “Ojalá que una generación más chica se sienta identificada con mi música y se encuentre con Cerati, Sandro, Spinetta, los grandes íconos, que pueda aprender de ellos, como en Estados Unidos se recoge la tradición del blues o del soul. Que acá pase lo mismo, pero con nuestra gente”.

“Vuelvo a escuchar a Cerati o Spinetta y pienso en lo que estaba pasando socialmente mientras ellos estaban creando, en ese momento. Tengo mucho respeto por la gente y por la Historia, y cada sample que elegimos le dio mucha argentinidad a este disco. Es un álbum de mucha argentinidad (…) Yo escucho la palabra sudaca y siento orgullo, es todo lo contrario a lo que pretenden imponer a partir de esa palabra. Venimos del barrio y estamos orgullosos de eso”, continúa después, detonado efusivos aplausos, mientras las camisetas de Boca entre el público se vuelven a agitar con autoridad: el propio Trueno -de apenas 24 años- viene del barrio de La Boca.

Pero en Turr4azo no sólo hay un abrazo con lo más selecto del catálogo argentino. El propio tema Turrazo está construido a partir de ese clásico barrial llamado Tírate un paso, el hit de 2011 de Los Wachiturros, donde el cantante desplegó todo su talento para frasear como un rapero festivo y agudo. “Samplear a Sandro es como agarrar una obra de Miguel Ángel y echarle algo arriba. En cambio, hacerlo con Los Wachiturros es todo lo contrario”, argumenta.

Entre los invitados desfilan otro ilustre, Milo J (“es un productor muy zarpado de la escena argentina”), y el cantautor uruguayo Rubén Rada, unión que sirve para rendirle homenaje a las raíces de Trueno en ese país: su familia por el lado paterno es uruguaya.

Pero no es primera vez que Trueno recuerda de dónde vino. Al menos desde lo artístico: en su anterior entrega, El último baile (2024), el músico que pasó por el Festival de Viña 2024 tributó a sus maestros del hip hop justo cuando comenzaban las celebraciones por los 50 años del género. Para impregnarse de ese sonido, viajó precisamente a Nueva York para conocer los rincones donde despegó una de las subculturas que revolucionó el arte del siglo XX.

Trueno quedó feliz, pero también amasó una idea: “Los próximos 50 años del hip hop los podemos construir desde América Latina”. Después remata: “Me gustó celebrar los 50 años del hip hop, porque también podemos ser parte de eso. Los latinos también podemos rapear como los estadounidenses”.

Quizás como una primera piedra de esa conquista y de esa ambición, Trueno estuvo esta semana como invitado de The Tonight Show, el icónico late night show que se transmite desde el célebre Estudio B6 que la cadena NBC tiene en el Rockefeller Center y que comanda Jimmy Fallon. Ahí interpretó precisamente el hit Turrazo, donde hace sonar la base de Los Wachiturros. Un salto gigantesco en su carrera para un joven que en su músico reverencia a Gardel, Sandro, Spinetta y Cerati: ¿será el próximo de la saga?