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    Choque múltiple deja al menos tres personas fallecidas en Lampa: suspenden tránsito en Ruta 5 hacia Santiago

    De acuerdo con la información preliminar, el hecho afectó a los conductores de una caravana de motociclistas que circulaba durante la madrugada.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El ataque a disparos impactó a vecinos de La Florida. (Imagen: T13)

    La madrugada de este viernes, un fatal accidente de tránsito múltiple se registró en la comuna de Lampa, con el resultado de, al menos, tres personas fallecidas.

    El hecho ocurrió en la Ruta 5 Norte, en dirección a Santiago, a la altura de la salida Cañaveral.

    El hecho involucra principalmente a una caravana de motoristas que transitaban por la ruta durante esta noche.

    De hecho, la carretera se encuentra con el tránsito suspendido en dirección al sur, hacia Santiago.

    Hasta el lugar llegó personal de Bomberos y SAMU para atender a las personas que resultaron afectadas y trasladar hasta distintos centros asistenciales -en una decena de ambulancias- a quienes resultaron con heridas de mayor gravedad.

    Al cierre de esta nota, comenzaba su trabajo en el sitio personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Transito (SIAT) de Carabineros, para determinar las causas de la colisión.

    Más sobre:PolicialRuta 5 NorteLampaMotoristas

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