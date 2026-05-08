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    Desconocidos atacan a disparos auto y vivienda donde se encontraba carabinero en Lo Espejo

    En el lugar se encontraron al menos 25 casquillos producto de los disparos que afectaron el inmueble donde el efectivo se encontraba de visita.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La tarde de este jueves, un violento ataque sufrió un efectivo de carabinero que se encontraba al interior de una vivienda en la comuna de Lo Espejo, cuando desconocidos abrieron fuego contra su vehículo y la casa donde se encontraba junto a familiares.

    De acuerdo los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió pasadas las 15 horas en la calle Gabriela Mistral, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se detuvieron en el exterior del inmueble y dispararon en al menos 25 oportunidades.

    La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Metropolitana Sur, quien junto al Labocar trabaja en determinar a los responsables y en levantamiento de la evidencia balística.

    El fiscal Patricio Martínez, detalló que “al momento no hay ninguna hipótesis, ya que se desconoce si él era el blanco principal de los disparos que se propinan. Podrían haber ido dirigidos no se sabe a quién”.

    El persecutor detalló que el efectivo que se encontraba en el lugar declaró que no ha recibido amenazas ni advertencias sobre la integridad de su vida.

    “El funcionario da cuenta que no ha sido objeto de ningún tipo de amenaza, ningún tipo de acoso o circunstancia que él pudiera dar cuenta de que podría ser el origen de estos disparos”, afirmó Martínez.

    Con todo, también agregó que el policía no vive en la casa afectada, por lo que se trabaja en determinar las motivaciones de los disparos.

    Más sobre:PolicialLo EspejoBalaceraFiscalía Sur

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