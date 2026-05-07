SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Juez Urrutia dará a conocer este viernes decisión sobre solicitud de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín

    Se debe determinar también la medida cautelar para el exasesor Arnaldo Domínguez. El empresario Juan Silva quedó con arresto nocturno en su domicilio y un cuarto imputado, Felipe Vázquez, no se presentó en la audiencia y está con orden de detención.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Este viernes al mediodía, Daniel Urrutia, magistrado del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, dará a conocer su decisión respecto a la medida cautelar de prisión preventiva que la Fiscalía Oriente solicitó para el exdiputado Joaquín Lavín.

    El otrora militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y diputado por tres periodos está siendo formalizado por delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

    La formalización partió el lunes.

    La Fiscalía Oriente y la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como querellantes pidieron que el exdiputado Lavín quede en prisión preventiva.

    La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, justificó su petición manifestando que la libertad del imputado constituye peligro para la seguridad y por el éxito en las diligencias de las investigación.

    También se pidió la medida cautelar más gravosa para su exasesor parlamentario Arnaldo Domínguez.

    Respecto al empresario Juan Alberto Silva, dueño de la imprenta MMG, formalizado por delitos tributarios y falsificación o uso malicioso de documentos privados, quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno de 22.00 horas a 06.00 horas en su departamento en Las Condes, además de prohibición de salir del país y prohibición absoluta de comunicarse con los coimputados de la causa.

    El informático Felipe Vázquez se encuentra en España y no se presentó ante el tribunal, por lo que se dictó una orden de detención en su contra.

    ¿Quién es el juez que debe decidir?

    Daniel David Urrutia Laubreaux tiene una activa vida gremial y es director y presidente de la Región Metropolitana de la Organización de Trabajadores Judiciales.

    Fue juez de los juzgados de Garantía de Freirina en 2001, de Ovalle en 2003 y de Coquimbo durante 2004. Durante 2006 llegó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

    Es considerado un juez garantista y con sensibilidad de izquierda. En junio de 2023 la Corte Suprema confirmó una amonestación en su contra por haberse autoasignado una causa y liberado a imputados integrantes de la denominada primera línea de las manifestaciones del llamado estallido social.

    Más sobre:Joaquín LavínJoaquín Lavín LeónJoaquín Lavín Jr.MaipúFiscalía OrienteDaniel UrrutiaArnaldo DomínguezUDICámara de DiputadosJuan Alberto SilvaFelipe Vázquez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    El laboratorio de éxtasis que colombianos mantenían en Chile y fue desbaratado por Carabineros

    Aseguran que Trump archivó el “Proyecto Libertad” después de que Arabia Saudita se negara a prestar sus bases y espacio aéreo

    Quiroz califica las críticas del CFA como “observaciones de detalle” y que fueron contestadas por la Dipres

    Violencia escolar: PDG suma otro choque legislativo con La Moneda tras desahuciar al megaproyecto de Kast

    “Bien, Poduje”: diputados del Frente Amplio y el PC aplauden resistencia del ministro a políticas y recortes de Hacienda

    Lo más leído

    1.
    En Minciencia también se cuecen habas: la amenaza de renuncia del subsecretario Araos tras diferencias con Lincolao

    En Minciencia también se cuecen habas: la amenaza de renuncia del subsecretario Araos tras diferencias con Lincolao

    2.
    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    3.
    “Un libro precioso en la biblioteca”: cómo la frase de Kast sobre estudios que no generan empleos enardeció a la academia

    “Un libro precioso en la biblioteca”: cómo la frase de Kast sobre estudios que no generan empleos enardeció a la academia

    4.
    Sangre humana en un inmueble y el despiste de un vidente: los nuevos hallazgos a dos años de la desaparición de María Ercira

    Sangre humana en un inmueble y el despiste de un vidente: los nuevos hallazgos a dos años de la desaparición de María Ercira

    5.
    Gobierno informa alza de 53% en ingresos clandestinos de migrantes entre febrero y marzo

    Gobierno informa alza de 53% en ingresos clandestinos de migrantes entre febrero y marzo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Los dígitos que no pueden circular los viernes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Los dígitos que no pueden circular los viernes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Francisco Cerúndolo y dónde ver el Masters de Roma

    Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Francisco Cerúndolo y dónde ver el Masters de Roma

    Los dígitos que no pueden circular los viernes en la RM por la restricción vehicular 2026
    Chile

    Los dígitos que no pueden circular los viernes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    El laboratorio de éxtasis que colombianos mantenían en Chile y fue desbaratado por Carabineros

    Quiroz califica las críticas del CFA como “observaciones de detalle” y que fueron contestadas por la Dipres
    Negocios

    Quiroz califica las críticas del CFA como “observaciones de detalle” y que fueron contestadas por la Dipres

    Solo con los votos del oficialismo: Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba en general megarreforma

    Conflicto en Medio Oriente: compras de petróleo en Chile alcanzan su monto más alto en dos años

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría
    Tendencias

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    “No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico

    Rayo Vallecano se mete en la final de la Conference y le da una mano a Betis para clasificar a la Champions League
    El Deportivo

    Rayo Vallecano se mete en la final de la Conference y le da una mano a Betis para clasificar a la Champions League

    Matías Zaldivia aborda el allanamiento al CDA y la compleja semana en la U: “Me enteré por las redes”

    “Es una falta de respeto”: Colo Colo femenino se rebela contra teleserie que se graba en el Monumental

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Hayley Williams agenda concierto en Chile
    Cultura y entretención

    Hayley Williams agenda concierto en Chile

    La voz del nuevo Esteban Trueba de La Casa de los Espíritus: “Es un hombre lleno de dolor”

    De la novela al ensayo: diez libros imprescindibles sobre la maternidad

    Aseguran que Trump archivó el “Proyecto Libertad” después de que Arabia Saudita se negara a prestar sus bases y espacio aéreo
    Mundo

    Aseguran que Trump archivó el “Proyecto Libertad” después de que Arabia Saudita se negara a prestar sus bases y espacio aéreo

    La apuesta de Lula tras su reunión con Trump en la Casa Blanca

    El complejo momento para Putin de cara a celebración del Día de la Victoria

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello
    Paula

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá