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    “Es una falta de respeto”: Colo Colo femenino se rebela contra teleserie que se graba en el Monumental

    Las jugadoras albas arremeten contra la trama de la entrega, que aborda la relación entre una futbolista y el técnico.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Una imagen promocional de Fuera de Juego.

    El plantel femenino de Colo Colo se rebela. En el Monumental se graba Fuera de Juego, una teleserie en formato vertical que produce TVN, cuyo contenido molesta profundamente a las futbolistas albas.

    Aunque inicialmente se pensó que la creación contribuiría a difundir a esa rama del Cacique, finalmente la trama aborda una temática que irritó a las jugadoras en Macul: un romance entre el entrenador y una de las integrantes del plantel. Esa situación produjo profunda molestia entre las deportistas.

    “Es una falta de respeto”: Colo Colo femenino se rebela contra teleserie que se graba en el Monumental

    Michelle Acevedo reflejó el malestar que el guion generó entre las Albas. "Un retroceso el mostrar ese tipo de contenido en base a nuestro esfuerzo, a nuestro sacrificio, a nuestro trabajo. Es una falta de respeto a eso“, estableció.

    “En lo personal, es algo que no nos representa. Siempre pensamos que era algo futbolístico y esperemos que se aclare pronto lo que se divulgó en redes sociales. Creemos que como club se va a resolver”, añadió, como muestra de su decepción. “Esperamos que sea en base a lo que hemos hecho en conjunto, que se vean reflejados nuestros resultados”, puntualizó después, en el sentido de que la representación privilegie los logros que han conseguido las Albas.

    “Siento que este tipo de espacios, este enlace con TVN, podría ser algo súper ‘bacán’ y masificar el fútbol femenino, visibilizarlo de la manera en que lo hemos hecho todos estos años, que han sido resultados espectaculares“, manifestó respecto de las expectativas originales.

    “Sería especial que se aclare luego el tema, pero, por nuestra parte, rechazamos totalmente el tipo de contenido que se divulgó en redes sociales“, estableció la defensora del conjunto albo.

    Más sobre:Colo ColoColo Colo femeninoMichelle AcevedoFútbolFútbol Nacional

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