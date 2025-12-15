No es exageración plantear que las Albas salvaron el centenario de Colo Colo. Las dirigidas por Tatiele Silveira cumplieron una destacada participación en la Copa Libertadores y cerraron la temporada obteniendo un nuevo título nacional, con lo que lograron el tetracampeonato a nivel criollo, con el añadido de que lo consiguieron en el Superclásico ante la U.

El Cacique ya trabaja pensando en 2026, otra vez con ambiciosos objetivos a nivel nacional e internacional. En el plano interno, buscará el pentacampeonato. En el sudamericano, la intención es postular a repetir el título que consiguieron en 2012. “Vamos por el pentacampeonato y más”, advierte, directamente, la cuenta oficial del club.

Colo Colo asegura a siete pilares de su plantel femenino para 2026

En Macul parten por asegurar a buena parte de las pilares de la exitosa campaña de este año. En ese contexto, anuncian que siete jugadoras renovaron el vínculo con la institución para continuar vistiendo la camiseta alba.

Hay dos grupos, determinaron por la extensión de los acuerdos. En esa línea, Colo Colo anuncia a través de sus redes sociales que Ryann Torrero, Dahiana Bogarín, Camila Martins y Yenny Acuña extendieron su relación con el club por una temporada.

Más larga será la permanencia de Yanara Aedo, Michelle Acevedo y Rachel Ramírez, quienes extendieron sus vínculos por dos años más con el Cacique.

Silveira, en tanto, tiene contrato por toda la temporada, por lo que liderará el proceso que buscará consolidar a las Albas como animadoras del contexto sudamericano y dominadoras absolutas del certamen local.