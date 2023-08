Tatiele Silveira, entrenadora de Colo Colo femenino: “De ninguna forma venir a Chile es un retroceso; es un avance”

Colo Colo dio el gran golpe del mercado femenino al contratar a Tatiele Silveira como la nueva entrenadora de las albas. La brasileña de 43 años hizo historia al ser la primera mujer en ganar el Brasileirao como DT. Además, fue finalista de Copa Libertadores. Desde Brasil, habla sobre sus planes en esta nueva etapa de su carrera. En sus primeras semanas en Chile se ha esforzado para aprender español. “Estoy estudiando intensivo. Las dos semanas pasadas, todos los días tres horas: de 7 a 10 de la noche. Ahora ya son dos veces a la semana para seguir aprendiendo”, cuenta con un más que aceptable dominio del idioma.

¿Qué la lleva a aceptar la oferta de Colo Colo?

Pienso que es una gran oportunidad, porque es un gran desafío, una nueva cultura. Cuando me voy a buscar información sobre Colo Colo, encuentro que ha hecho mucha historia en el fútbol femenino: tenemos Libertadores y otros títulos importantes. Entonces, cuando recibo esta invitación estaba muy feliz. Por la grandeza de Colo Colo y su historia, acepté este desafío positivamente.

¿Es un avance o un retroceso venir a la liga chilena, que no tiene el poder de la brasileña?

De ninguna forma es un retroceso; es un progreso, porque vengo a Chile para conocer las estructuras y ayudar a desarrollar el fútbol femenino. Feliz si puedo ayudar a las chicas y a otras entrenadoras; y a valorizar a otras mujeres a ganar espacio de trabajo y espacio en el fútbol femenino. Quiero mostrar a la comunidad chilena que las mujeres tienen gran capacidad para trabajar. Me gusta mucho ayudar y crecer en otra cultura. Y ahora traer otra metodología y desafiar a las jugadoras de Colo Colo.

¿Qué le ha llamado la atención de la cultura chilena?

Es muy diferente, porque en Santiago el clima es más helado, hace mucho frío, no hay mucho sol. Nací en Porto Alegre, al sur de Brasil, donde hace mucho frío. Como jugadora y entrenadora mis primeros pasos fueron en ahí. Entonces, pienso que estoy volviendo a otro clima al que estoy acostumbrada, porque crecí en este escenario. Y, como proceso del fútbol femenino, me llama mucho la atención que las jugadoras son muy intensas. Practican con mucha intensidad, les gusta mucho atacar y estar con el balón en todo momento, y eso me impresionó mucho positivamente.

¿Cuál es su plan con Colo Colo internacionalmente?

Primero vamos a pensar en buscar el bicampeonato en Chile. Porque si queremos competir internacionalmente, tenemos que mantenernos ganando. Vamos a la Copa Libertadores para ver dónde estamos y hacia dónde queremos llegar para ser competitivas. Pienso que, si podemos competir, podemos aumentar nuestro nivel. Visualizar lo que necesitamos desarrollar para crecer y buscamos estos momentos para eso.

¿Qué encontró en esta gira por Brasil con Colo Colo (derrota 1-3 con Flamengo y triunfo 1-0 sobre Vasco da Gama)?

Fue un buenísimo desafío, tenemos dos semanas entrenando y entregando muchas informaciones para ellas, metodología diferente, otras ideas de juego y podemos ver este cambio de modelo. Mi deseo era ver cómo estábamos creciendo, tuvimos una gran actuación. No me voy a quedar en el resultado, pero sí en lo que podemos producir en la cancha.

Usted hizo historia en Brasil. ¿Cómo ha sido su vida al ir abriendo caminos?

Pienso que es un gran desafío, porque alguna persona tiene que empezar. Estoy feliz de estas oportunidades de abrir puertas a otras mujeres. He dedicado toda mi vida al fútbol femenino. Primero como jugadora y luego como entrenadora. En todos los países en que trabajé fue con mujeres. Me dedico al desarrollo de mujeres en el fútbol tanto de jugadoras como entrenadoras. Como una inspiración...

Usted tuvo una relación muy cercana con Ronaldinho. ¿Cómo fue eso?

Sí, porque somos de la misma ciudad, Porto Alegre. Entonces, tenemos oportunidades, en algunos eventos como juegos festivos de final de año y he tenido la oportunidad de estar con él. Es un enorme honor ser de la misma ciudad y compartir esos pequeños momentos. Es una persona muy alegre, divertida.

¿Qué opinión tiene de la selección chilena?

Creo que voy a poder de alguna forma ayudar. Sé que está empezando un nuevo trabajo el profe Luis Mena, que es un gran entrenador. Cada vez que pueda ayudar de alguna forma, lo voy a hacer. Primeramente, en Colo Colo quiero ayudar a las jugadoras a crecer y a evolucionar su juego personal y colectivo. Si podemos hacer eso en nuestro club, podremos ayudar al profe con la selección nacional. Esperamos que tenga un gran trabajo al frente.

¿Qué opinión tiene de las seleccionadas?

Endler es la referencia, porque juega hace muchos años en Europa, y con las jugadoras de Colo Colo hoy tengo la oportunidad de trabajar con ellas, vivir el día a día para conocer su trabajo y tengo la posibilidad de contribuir con nuevas ideas, sumando su talento con mi metodología, y así también puedan crecer en la Selección.

¿Cuál es el sistema que más le gusta?

No puedo elegir un sistema porque para mí son apenas números. Me gusta entender los comportamientos, el modelo de juego, para que mis jugadoras tengan la seguridad de jugar colectivamente y así tomar las mejores decisiones juntas. Podemos jugar con 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2, pero para mí lo más importante son los comportamientos, los momentos y las decisiones. Entonces, podemos jugar con muchos sistemas diferentes, pero estratégicamente según cada partido.

¿Cuáles son sus referentes en la dirección técnica?

Actualmente, podemos tener mujeres como referencias. La entrenadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, es una gran referencia para mí, porque es muy actualizada y estudia mucho el fútbol. Sus seleccionadas evolucionan en Países Bajos y en Inglaterra. Hemos visto su crecimiento. Y también Tite, que es un gran entrenador, estudioso y tiene un liderazgo humanizado. Es muy preocupado de las personas, para mí es muy importante. Se necesita mucho entrenar táctica y técnica, pero sobre todo preocuparnos por el lado emocional para estar equilibrados y entregar lo mejor en la cancha.