El duro recado del presidente del COCh a Santiago 2023: “Me hubiera gustado una planificación distinta, pero ya no fue”

Esta mañana el presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh) tomó la palabra. En medio del lanzamiento de la alianza entre el Team Chile y Oakley, Miguel Ángel Mujica abordó el presente del avance de las obras y reflexionó en torno a la ausencia de Nicolás Jarry en las competencias que comienzan en octubre.

Al ser consultado por el presente de algunas actividades, que han tenido que cambiar sus entrenamientos producto de que hay recintos que no son entregados aún, el presidente del COCh fue claro. “La localía se va a mantener, de eso no hay dudas. Como ingeniero me hubiera gustado una planificación distinta, pero ya no fue. Vamos a tener unos Juegos espectaculares, todo lo vamos a pasar bien”, expresó.

Otro tema que abordó con los medios fue la polémica que se generó entre el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls y Nicolás Jarry, luego de que este anunciara su baja de los Juegos Panamericanos para cumplir con las exigencias del circuito ATP. Mujica se mostró contrario a lo expresado por el ex presidente de la ANFP. “Hay que respetarlo, está en un proceso y hay que entender su caso. Es un deportista profesional, hay que respetarlo, da pena que no venga, pero hay que respetarlo, no da para hacer más historia con eso”, añadió.

Finalmente, el timonel del COCh envió un mensaje a los hinchas y seguidores del deporte nacional, para que adquieran los tickets que aún quedan disponibles, ya que si bien hay jornadas agotadas en diferentes disciplinas, aún siguen a la venta gran parte de los boletos. “Hay deportes que aún tienen entradas, quedan muchas, que la gente vaya y apoye a los deportistas. Las que se acabaron fueron las entradas de las finales”, indicó.

Todo esto se produjo en en lanzamiento de la alianza concretada por el Team Chile y Oakley, la cual permitirá que la marca de lentes y ropa deportiva entregue unos anteojos de alta gama a cada seleccionado nacional a Santiago 2023. “Para nosotros, es una gran noticia esta alianza. Es una marca ligada al deporte, de prestigio internacional y que, además, confirma la importancia de que las empresas privadas contribuyan y se sumen al apoyo del Estado a los deportistas de alto rendimiento”, concluyó.