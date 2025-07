Estas zapatillas para correr en el cerro pueden transformar el barro en una tersa pista

Hay distintos motivos para darle una oportunidad al trail running, que es como se le dice a trotar por senderos, montañas o cerros. En una historia de Instagram, por ejemplo, una amiga corredora pedía datos de rutas para ir a explorar, pues para ella “correr por asfalto ya no es suficiente”. Aburrida de sus recorridos típicos, deseaba algo de mayor dificultad y emoción.

Otra razón, también leída en Instagram, la planteaba con sarcasmo el DJ de una conocida banda de rap. “¿Cuántas desilusiones amorosas tiene que sufrir una persona antes de empezar a correr por cerros?”. Las decenas de respuestas de personas dedicadas a este deporte daban cuenta de que esa experiencia es también un combustible poderoso.

Como sea, ambas motivaciones pueden ser la energía para lanzarse a la naturaleza a correr. Eso sí, no son cien por ciento necesarias ni menos excluyentes.

Ese inmaculado blanco solo durará mientras estés en tu casa.

La historia registra el primer atisbo de lo que fue este deporte hace exactamente 120 años, cuando un grupo de corredores en San Francisco apostó a quién llegaría primero a la cima del monte Tamalpais, uno de los más altos de la zona.

Imposible saber si había aburrimiento o corazones rotos entre aquel grupo, pero fue en ese acto de entusiasmo y jovialidad casi infantil que nació el trail running y el hito dio pie a Dipsea Race, la carrera más antigua de esta disciplina.

En Chile, la actividad es bastante popular y ha ganado adeptos con el tiempo. Por ejemplo, en julio hay once competencias programadas, y en agosto llegan a ser veinte.

En ese contexto es que The North Face está celebrando la llegada oficial a Chile de su renovada tecnología VECTIV 3.0. Se trata de un sistema desarrollado y probado por atletas de élite y que fue incorporado en las nuevas versiones de las zapatillas Summit Vectiv Sky 2, Vectiv Enduris 4, Vectiv Infinite 3 y Summit Vectiv Pro 3.

Fueron estas últimas, las Summit Vectiv Pro 3, las que salimos a probar después de un día de lluvia en Santiago.

Tecnología de punta en terrenos salvajes

La conclusión del sitio especializado Believe the Run es categórica respecto a este modelo: “La versión anterior de esta zapatilla The North Face ha sido por años mi favorita, porque es un modelo que se siente realmente especial. Te da confianza, amortiguación, es altamente técnica y, en términos generales, hace que sea muy divertido correr. Todas esas características se ven aumentadas en la Summit Vectiv Pro 3”.

En el sitio Carreras de Montaña afirman que: “El sistema VECTIV 3.0 de alto rendimiento integra una placa de propulsión de fibra de carbono de longitud completa y una placa superior de estabilidad de TPU para ofrecer una propulsión y estabilidad de alto nivel en terrenos de senderos variados”.

Confianza, amortiguación, propulsión y estabilidad son definitivamente los atributos que vas a buscar cuando se trata de una zapatilla de trail. Para quienes practican esta cautivadora disciplina quizá resulta obvio, pero para quienes están evaluando la posibilidad de comenzar en el trail running es súper importante entender que este es un deporte bien diferente a correr en asfalto. Por ende, hay que partir de lo básico: tus zapatillas tradicionales te pueden hacer pasar un muy mal rato corriendo por un sendero y para qué decir cerro arriba o cerro abajo.

Aunque no necesariamente es un deporte de alto riesgo, correr entre árboles, pendientes de tierra, esquivando rocas y charcos es sí o sí mucho más entretenido, conectado con la naturaleza y adrenalínico que hacerlo en la dura ciudad. También es más desafiante y tiene más factores a tomar en consideración. Por lo mismo, la tecnología de la zapatilla entra definitivamente en juego.

Summit Vectiv Pro 3: supervivientes del barro y la humedad

La primera prueba a la que las sometimos significó un desafío no menor: una mañana post lluvia al cerro San Cristóbal. Pese a que había varias zonas con barro y pozas, lo único que sufrió de las zapatillas fue su precioso color blanco. Al poco andar, las Summit Vectiv Pro 3 demostraron que la tecnología incorporada en ellas, y las cientos de pruebas que sortearon, dieron como resultado un modelo todo terreno con ligereza, estabilidad, agarre y una amortiguación y respirabilidad que hacen que sea todavía más divertido y seguro correr en medio de un cerro, casi como si fueras trotando por unas esponjosas nubes.

Una segunda prueba, con los senderos ya más secos, permitieron comprobar que la capacidad de frenado, amortiguación, cambio de velocidad y adaptación a las distintas superficies de estas zapatillas es sencillamente alucinante.

Hasta los cordones dentados de este modelo de The North Face tienen un diseño especial, para que no se te desabrochen en medio del trote. No por nada son varios los reviews especializados que la califican como el “lanzamiento del año”.

La Summit Vectiv Pro 3 quizá no es la opción más recomendable para principiantes, ya que su precio ($279.990) significa una inversión que implica un buen grado de compromiso, y su diseño y construcción está hecho especialmente para competencias de alto rendimiento tipo Ultra (que es cualquier carrera que supere los 41K de distancia).

Sin embargo, si tu motivación (que puede ser alguna de las descritas al inicio de este texto, o el entusiasmo puro de los creadores del trail) y tus posibilidades te permiten darles una probada, no te vas a arrepentir.