SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Tribunal Supremo de Brasil frena ley que podía rebajar condenas a Bolsonaro y acusados por intento de golpe

    La decisión del juez Alexandre de Moraes suspendió temporalmente la norma aprobada por el Congreso mientras el máximo tribunal analiza si la iniciativa vulnera la Constitución brasileña.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Jair Bolsonaro

    El juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, suspendió temporalmente este sábado la aplicación de la ley impulsada por el Congreso brasileño que abría la puerta a reducir las condenas de Jair Bolsonaro y otros condenados por la intentona golpista vinculada a los hechos del 8 de enero de 2023.

    La determinación representa un nuevo capítulo en la disputa política y judicial en torno a las responsabilidades por el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, episodio que ocurrió pocos días después de la asunción del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva.

    La resolución fue adoptada por Moraes -magistrado a cargo de las investigaciones sobre la trama golpista- tras revisar dos acciones judiciales presentadas por partidos de izquierda, que cuestionan la constitucionalidad de la nueva legislación aprobada por el Congreso.

    Según explicó el juez en su resolución, la presentación de recursos de inconstitucionalidad constituye un “hecho procesal nuevo y relevante” que podría afectar directamente la situación jurídica de los condenados y las solicitudes presentadas por sus defensas.

    “La interposición sobrevenida de un recurso directo de inconstitucionalidad y, en consecuencia, la sentencia pendiente en revisión constitucional concentrada, constituye un hecho procesal nuevo y relevante que puede influir en la resolución de las solicitudes presentadas por la defensa”, sostuvo Moraes en el fallo.

    Supporters of Brazil's former President Jair Bolsonaro demonstrate against President Luiz Inacio Lula da Silva, outside Planalto Palace in Brasilia, Brazil, January 8, 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino UESLEI MARCELINO

    La controversial ley

    La norma suspendida corresponde al denominado proyecto de ley de Dosimetría, iniciativa que modificaba la forma de calcular las condenas por delitos relacionados con atentados contra el orden democrático.

    En concreto, el texto establecía que los delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho no debían acumularse cuando fueran cometidos dentro de un mismo contexto.

    Además, contemplaba rebajas de entre un tercio y dos tercios de las penas para quienes hubiesen participado en intentos de golpe sin haber financiado las acciones ni ejercido funciones de liderazgo.

    De haber entrado plenamente en vigor, la legislación habría beneficiado directamente a Bolsonaro y a varios exintegrantes de su círculo político y militar, todos investigados o condenados por su presunta participación en la trama golpista que buscaba impedir la continuidad del gobierno de Lula.

    Entre los eventuales beneficiados figuraban el excomandante de la Armada, Almir Garnier; el exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira; el exjefe de la Casa Civil, Walter Braga Netto; y el general retirado Augusto Heleno.

    Con la decisión de Moraes, cualquier intento de aplicar inmediatamente la reducción de condenas quedó paralizado hasta que el pleno del Supremo Tribunal Federal resuelva si la ley aprobada por el Congreso se ajusta o no a la Constitución.

    De esta forma, Bolsonaro y los demás acusados no podrán, por ahora, acceder a eventuales beneficios penales derivados de la nueva normativa.

    Más sobre:Jair BolsonaroGolpe de EstadoBrasilLey de DosimetríaCondenaPlanaltoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Declaran primera alerta ambiental del año para este domingo en la Región Metropolitana

    Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife

    Imputado por porte de armas y drogas en sede Duoc de Maipú quedó en prisión preventiva

    23 países implicados y “operativo inédito”: crucero con brote de hantavirus atracará en Tenerife este domingo

    Accidente ferroviario en Chiguayante: EFE Sur confirma suspensión de servicio en la zona para el lunes

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”

    Lo más leído

    1.
    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    2.
    Claudia Gintersdorfer, embajadora de la UE en Chile: “Vamos a apoyar a Ucrania el tiempo que haga falta”

    Claudia Gintersdorfer, embajadora de la UE en Chile: “Vamos a apoyar a Ucrania el tiempo que haga falta”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Temblor de mediana intensidad se percibe en cuatro regiones del sur del país

    Temblor de mediana intensidad se percibe en cuatro regiones del sur del país

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    Temblor de mediana intensidad se percibe en cuatro regiones del sur del país
    Chile

    Temblor de mediana intensidad se percibe en cuatro regiones del sur del país

    Declaran primera alerta ambiental del año para este domingo en la Región Metropolitana

    Imputado por porte de armas y drogas en sede Duoc de Maipú quedó en prisión preventiva

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable
    Negocios

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Claudia Martínez: “Que un proyecto pase con un buen apoyo, ojalá lo más transversal posible, da cierta estabilidad a las reglas”

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    Con Ronaldinho y otros cracks: Iván Zamorano y Claudio Bravo animaron el clásico de leyendas entre Real Madrid y Barcelona
    El Deportivo

    Con Ronaldinho y otros cracks: Iván Zamorano y Claudio Bravo animaron el clásico de leyendas entre Real Madrid y Barcelona

    El Clásico que vale LaLiga: Barcelona quiere dar una inédita vuelta olímpica en la cara de un Real Madrid quebrado

    Los silenciosos días de Nelson Acosta en medio de una tormenta

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”
    Cultura y entretención

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”

    El pirata tuerto: un relato de Jaime Bayly

    El peso de la trama

    Tribunal Supremo de Brasil frena ley que podía rebajar condenas a Bolsonaro y acusados por intento de golpe
    Mundo

    Tribunal Supremo de Brasil frena ley que podía rebajar condenas a Bolsonaro y acusados por intento de golpe

    Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife

    23 países implicados y “operativo inédito”: crucero con brote de hantavirus atracará en Tenerife este domingo

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?
    Paula

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño