El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el 17 de febrero de 2022.

La cumbre progresista celebrada el 18 de abril pasado en Barcelona sirvió para escenificar el acercamiento. Tras casi años de reproches, desaires y tensiones por culpa del pasado colonial, México y España se reconciliaron y acordaron normalizar sus relaciones.

“No hay crisis diplomática. Nunca la ha habido”, declaró la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum a su llegada a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia organizada por el jefe de gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

“Lo más importante es que reconozcamos la fortaleza de los pueblos indígenas de nuestro país”, agregó.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la cumbre progresista de Barcelona.

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron momentos antes de reunirse con el anfitrión de la cita, quien aseguró que comparte una “gran sintonía” con la presidenta mexicana.

La colonización española de México se convirtió en un tema espinoso entre ambos países, lo que ha generado peticiones de disculpas y un desaire diplomático, recuerda la cadena británica BBC.

De hecho, la imagen de Sánchez y Sheinbaum estrechándose las manos y posando sonrientes ante las cámaras marcó el primer encuentro de alto nivel entre las autoridades de ambos países en ocho años, luego de la petición de disculpas que envió en 2019 el expresidente Andrés Manuel López Obrador, predecesor y mentor de Sheinbaum, al Rey de España por los abusos cometidos durante la conquista.

Cuando la petición de López Obrador quedó sin respuesta por parte de Madrid, Sheinbaum tomó la inusual decisión de no invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión en 2024. España calificó de “inaceptable” lo ocurrido y decidió no enviar ningún representante a la ceremonia.

El Rey Felipe VI interviene ante las Naciones Unidas, el 24 de septiembre de 2025, en Nueva York. Casa de S.M. el Rey

Así, destacó el diario español El País, la “imagen” de Sánchez y Sheinbaum en Barcelona “supone un nuevo paso hacia la reconciliación tras una larga parálisis en la relación política y un arduo proceso diplomático para normalizar los contactos”.

Una reconciliación que se reforzó esta semana con la visita a México del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien aprovechó la ocasión para acudir al Palacio Nacional y reunirse por poco más de hora y media con Sheinbaum.

Al finalizar una visita oficial de un día a México, Albares entregó a la presidenta una invitación del rey Felipe VI para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, prevista para noviembre, y afirmó que, para España, México es “un país hermano”, unido por intereses y “valores comunes”.

Pero ya en los últimos meses se habían producido indicios de que las relaciones comenzaban a mejorar. En marzo pasado, el rey Felipe dijo que “hubo mucho abuso” durante la conquista del territorio que después se convertiría en México. Sus palabras, según la BCC, marcaron la primera vez que un monarca español reconocía públicamente los excesos cometidos durante la época colonial del país.

Posteriormente, se supo que Sheinbaum había invitado a Felipe VI a la ceremonia de inauguración de la próxima Copa Mundial de Fútbol, que tendrá lugar en junio.

Asimismo, en declaraciones a los periodistas en Barcelona, Sheinbaum aseguró que invitó a Sánchez a visitar México el próximo año. La mandataria también ofreció que la próxima cumbre de líderes progresistas se celebre en México. Sánchez se hizo eco de sus palabras y anunció que la próxima edición del encuentro se celebrará en tierras mexicanas en 2027, en un nuevo gesto de acercamiento entre ambos mandatarios

Homenaje a Hernán Cortés

En medio de este escenario, el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que este domingo iniciará un viaje de 10 días a México para intensificar las relaciones económicas y culturales, desató las críticas de sus opositores en el gobierno madrileño.

Tanto Más Madrid –principal partido de la oposición en la Asamblea de la Comunidad- como el PSOE salieron en tromba a criticar a Ayuso. La todavía portavoz de la formación de extrema izquierda en la Cámara autonómica, Manuela Bergerot, exigió a la presidenta madrileña que explique esta visita que más bien parece “vacaciones pagadas a un parque temático de la derecha”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside la reunión del Consejo de Gobierno en el Ayuntamiento de Leganés, el 13 de marzo de 2024, en Madrid. Foto: Europa Press Carlos Luján - Europa Press

Mientras, los socialistas madrileños prefirieron que su secretaria de Organización saliera a arremeter contra Ayuso, del Partido Popular. Pilar Sánchez Acera criticó que los madrileños “paguen” estos días en México y pidió a la jefa del Ejecutivo regional que “se comporte” y que “deje de insultar a los mexicanos como hizo recientemente”.

Al respecto, la cadena española LaSexta recordó que mientras se celebraba la cumbre progresista en Barcelona, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que México era un “narcoestado”. También lo hizo en un discurso telemático en un evento en Mar-a-Lago, la residencia de Trump, donde equiparó al gobierno de México con la dictadura cubana. “Es absolutamente falso lo que dice”, se defendió Sheinbaum. “No sé si valga la pena contestarle, la verdad”, añadió.

En la agenda de Ayuso en México destaca su asistencia a un acto en honor al conquistador español Hernán Cortés en la catedral metropolitana de México, “un gesto con un importante trasfondo político”, destaca El País.

Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum asisten a la inauguración del Museo Vivo del Muralismo en la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2024. Raquel Cunha

Según el periódico, la presidenta madrileña “se ha posicionado como una defensora de la misión imperial que llevaron a cabo los conquistadores hace 500 años”. “Insiste en escribir Méjico pese a que en ese país ese debate sobre la grafía del nombre ni siquiera existe y hay un consenso absoluto en que se escribe con X por su origen náhuatl, la lengua de los aztecas (la propia RAE recomienda que se escriba con X). El ala del PP al que pertenece considera que hay que combatir la leyenda negra española, esa que sostiene que el imperio español expandió la muerte y la destrucción allá por donde pasó sin tener en cuenta que llevó las universidades, se desarrollaron leyes para frenar el abuso a los indígenas y surgieron figuras de la talla moral de Fray Bartolomé de las Casas, un fraile dominico que consiguió que se prohibiera la esclavitud. Estas tesis han sido defendidas en los últimos años por historiadores y novelistas que han logrado grandes éxitos de ventas”, agrega.

Y, por supuesto, apunta el periódico, “Ayuso considera que en ningún caso España, como Estado, debe pedir perdón a México, un empeño de Andrés Manuel López Obrador, el izquierdista expresidente, y ahora de su sucesora, Claudia Sheinbaum”.