El Betis de Manuel Pellegrini se mide ante el condenado Oviedo con la Champions como objetivo

El Betis tiene una verdadera final por delante. La primera de cinco. El equipo de Manuel Pellegrini busca asegurar un quinto puesto que puede entregarle una histórica clasificación a Champions League.

Para ello deben imponerse sobre el Real Oviedo, que busca un milagro, pero ya pareciera estar condenado al descenso. No obstante, los verdiblancos se deben reponer de una extensa mala racha de local. No ganan en La Cartuja por LaLiga desde el 1 de febrero. Desde entonces han disputado cinco partidos con cinco empates, lo que los ha alejado de pelear por el cuarto puesto.

En ese sentido, la clasificación a Champions sería “algo histórico” para el Ingeniero: “En 117 años solo se ha conseguido una vez y hacerlo por segunda vez sería algo muy importante. Después, cómo se afronte esa Champions League, también es motivo de conversaciones largas porque es un salto muy alto también en la parte deportiva. Como logro, por supuesto que sería un muy buen logro. Cómo se afrontaría, bueno, sería a lo mejor una conversación que habría que tener más adelante”, aseguró.

Pese a la necesidad de triunfar, todo depende de lo que hagan Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, en la propia Copa de Europa y en la Conference, para que España sume un cupo por el coeficiente de la UEFA.

Por otra parte, sería la sexta clasificación a Europa con el chileno: “Suponemos que terminamos en quinto lugar y estamos Europa. Creo que han sido seis temporadas muy parejas. Conseguir seis clasificaciones en Europa en estos seis años solo lo han conseguido Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Luego, llegamos en las dos competiciones a cuartos de final, con dos derrotas muy dolorosas, el fútbol tiene esos traspiés, pero hay que saber levantarse y mirando LaLiga y todavía estamos peleando por algo importante. Eso tiene un gran mérito el plantel. Para colocarle una calificación, tenemos que esperar el término”, indicó.