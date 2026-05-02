Fernando Gago lanza dura advertencia a los consagrados de la U tras golear a La Serena con varios jóvenes en el equipo

Universidad de Chile golea a La Serena y se vuelve a meter en la pelea por un cupo en la semifinal de la Copa de la Liga. Y lo hace con los jóvenes Agustín Arce, Ignacio Vásquez y Lucas Barrera en los puestos claves del equipo, pese a que ya estaban disponibles Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Lucas Assadi para este juego.

Pero el mensaje del técnico de los estudiantiles -Fernando Gago- es claro. No importa ni la trayectoria ni los pergaminos. A la cancha ingresan los nombres que se ganan su lugar en los entrenamientos.

“La competencia interna va a estar siempre. Acá todos los jugadores compiten y quién esté mejor, va a estar en el once”, aseguró el adiestrador argentino y luego lanzó una dura advertencia: “Esto se hará independiente del nombre o si es joven o si es Charles o sea quién sea”.

Sobre el 5-0 sobre los papayeros, Gago detalló que “salió bien la presión del partido y en el segundo tiempo tuvimos un poco menos el control de la pelota, pero en general fue un gran partido”. Acto seguido, añadió que “el resultado es una consecuencia de lo que se hace en el partido. Todo salió a la perfección y los chicos ejecutaron muy bien la acciones que preveíamos que se iban a dar y dieron la sensación de un equipo compacto y con una buena fluidez en el manejo de la pelota”.

El DT también enfatizó que “hemos mejorado mucho la dinámica de dinámica de juego. El rival no tuvo mucha circulación y con el marcador a favor, dejamos presionar como en el primer tiempo. Pero el equipo debe seguir creciendo y confirmar partido a partido lo que queremos como equipo e institución”. ¿Qué es? “Tratar de competir en todos los torneos y tener una solidez que iremos adquiriendo en cada uno de los partidos”.

En la otra cara de la moneda, estaba Felipe Gutiérrez. “Es complejo hacer un análisis del resultado y debemos asumir la crítica, me hago responsable de esto y ahora hay que seguir trabajando”, aseguró el técnico de los serenenses.

El mismo que concluyó que “en la ida pudimos sostener más tiempo nuestra forma, pero ahora cometimos dos errores de inicio y luego es difícil hacer un análisis de lo que pasó después... Pero rescato las gana de competir de los jugadores y de intentarlo pese a la goleada. Es lo positivo de este partido. De estas cosas se aprende más y hay que tomarlo con madurez y no volverse loco”.

Mira los goles del partido: