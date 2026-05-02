Fiscalía Sur formalizará en ausencia a migrante detenido en frontera de Ecuador y Colombia

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizará el próximo lunes, en ausencia, a un ciudadano colombiano detenido en la frontera entre Ecuador y Colombia, en el marco de una investigación por lavado de activos y asociación criminal.

El imputado mantenía una orden de detención vigente y fue capturado luego de diligencias coordinadas internacionalmente. Tras ello, se dará inicio a su proceso de extradición a Chile.

Según explicó el fiscal Yans Escobar, la investigación se desarrolló junto a la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI y está vinculada a una estructura dedicada a delitos asociados al narcotráfico, lavado de activos, envíos de dinero y uso de casas de cambio.

Fiscalía Sur formalizará en ausencia a migrante detenido en frontera de Ecuador y Colombia DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Esta investigación se llevó a cabo en conjunto con la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, en donde se logró la prisión preventiva de diversos imputados por los delitos de asociación ilícita para el narcotráfico, asociación ilícita para el lavado de activos y lavado de activos”, señaló.

El persecutor detalló que actualmente 13 personas ya se encuentran en prisión preventiva por esta causa.

Respecto del ciudadano colombiano detenido en el extranjero, Escobar indicó que “se procederá a iniciar su proceso de extradición”.