Avanza en el Senado proyecto que plantea al olor como agente contaminante

La Sala del Senado deberá pronunciarse tras el avance en la Cámara Alta del proyecto que busca modificar la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, mediante la inclusión del olor como un agente contaminante.

El boletín pretende que el olor sea considerado expresamente como un agente contaminante en la Ley 19.300. Busca basar la regulación en criterios técnicos, oportunos y objetivos.

Apunta a incorporar al olor en las normas ambientales y también a una exigencia del ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para proyectos generadores de olores . Asimismo, propone otorgar más atribuciones a las municipalidades, con estándares coordinados y claros.

Este proyecto, que ingresó al trámite legislativo en el 2015, nació por las molestias en torno a malos olores, especialmente relacionados con actividades agropecuarias e industriales.