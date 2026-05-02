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    Funcionario de la Municipalidad de Temuco es uno de los fallecidos tras volcamiento de embarcación en Toltén

    El municipio despidió a Francisco Vives Brun, arquitecto y funcionario, a través de las redes sociales del municipio.

    Por 
    Javiera Ortiz

    La Municipalidad de Temuco comunicó que uno de los dos fallecidos que dejó el volcamiento de una embarcación en el río Toltén el pasado viernes en la Región de La Araucanía, correspondía a un funcionario de aquel municipio.

    De acuerdo con información entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el accidente ocurrió alrededor de las 14.30 horas, cuando el bote tipo zodiac en el que se trasladaban tres personas se volcara en la desembocadura del río Toltén, en el sector de Caleta La Barra de la comuna.

    La Municipalidad de Temuco dio a conocer la identidad de uno de los dos fallecidos: Francisco Vives Brun, arquitecto y funcionario a quien despidieron a través de las redes sociales del municipio.

    “El alcalde de Temuco, Roberto Neira y el honorable Concejo lamentan profundamente el fallecimiento de Francisco Vives Brun, arquitecto de la Secpla y funcionario que entregó un compromiso ejemplar al servicio público", señalaron.

    “Su labor fue determinante en la aprobación de los recursos para la reconstrucción del Mercado Municipal, además de su aporte como ITO del proyecto Eje Balmaceda”, agregaron en la publicación.

    El accidente ocurrió en una zona caracterizada por intensas corrientes, lo que dificultó el operativo de rescate de los equipos de seguridad.

    Aún se desconoce la identidad de la otra persona fallecida. En tanto, la persona rescatada con hipotermia grave fue trasladada al Hospital de Pitrufquén, de mayor complejidad, para ser atendido.

    En ese sentido, los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público, que instruirá las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

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