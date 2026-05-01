SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Amplían detención de sujeto acusado de femicidio frustrado en Porvenir

    El tribunal fijó la nueva audiencia para el próximo lunes, día en que se conocerán las medidas cautelares designadas al imputado.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Valparaiso, 5 de abril 2026 En el Juzgado de Garantia de Valparaiso se realiza el Control de detencion a 2 Carabineros, ya dados de baja, y quienes pertenecian a la 8 Comisaria Florida, por una presunta agresion sexual ocurrida en el contexto de una fiscalizacion ***El Juzgado prohibe mostrar el rostro de los detenidos. Sebastian Cisternas/AtonChile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El Juzgado de Garantía de Porvenir amplió la detención de un hombre detenido la madrugada de este viernes por el delito de femicidio frustrado en la mencionada comuna de la Región de Magallanes.

    De acuerdo a los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el imputado habría agredido a su pareja y madre de un hijo en común. El ataque comenzó en la vía pública y se extendió hasta el interior del inmueble que compartían.

    A raíz de estos hechos, vecinos alertaron a personal de Carabineros, quienes procedieron a la detención del sujeto tras constatar la gravedad de los hechos, lo que también motivó que la Fiscalía iniciara el proceso bajo la calificación jurídica preliminar de femicidio frustrado.

    Durante la mañana de este viernes, el Juzgado de Garantía local llevó a cabo el control de detención del imputado. En la instancia, el Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención ya que aún existen diligencias investigativas en curso.

    Específicamente, la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros se encuentran realizando diligencias para esclarecer la dinámica y la magnitud de los hechos.

    El tribunal accedió a la petición y fijó la nueva audiencia para el próximo lunes, día en que se conocerán las medidas cautelares designadas al imputado.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialRegión de MagallanesPorvenirFemicidio frustradoPDIFiscalíaMinisterio Público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encuentran en buen estado a soldado conscripto que había desaparecido con un fusil desde San Rafael

    Chile sube en 2025 en encuesta que mide la transparencia fiscal

    Prisión preventiva para imputado por homicidio en Quilpué ocurrido durante el 2025

    PDI investiga hallazgo de osamentas humanas encontradas por transeúnte en Los Ángeles

    Asesinan a juez ambiental en Bolivia tras ataque armado en Santa Cruz

    Fiscalía de Género Oriente consigue su primera condena por suicidio femicida

    Lo más leído

    1.
    Trama bielorrusa: nueva defensa de Vivanco hace su estreno con arremetida para sacar de la cárcel a la exministra

    Trama bielorrusa: nueva defensa de Vivanco hace su estreno con arremetida para sacar de la cárcel a la exministra

    2.
    Comunidad Palestina de Chile critica respuesta del Gobierno por caso de Macarena Chahuán y exige acción “clara y categórica”

    Comunidad Palestina de Chile critica respuesta del Gobierno por caso de Macarena Chahuán y exige acción “clara y categórica”

    3.
    Katherine Martorell (RN) afirma que Kast “está respondiendo todos los días por errores de los ministros”

    Katherine Martorell (RN) afirma que Kast “está respondiendo todos los días por errores de los ministros”

    4.
    Exdirector de SLEP de Atacama lo acusa de injurias graves: Corte de Copiapó revisa solicitud de desafuero contra Boric

    Exdirector de SLEP de Atacama lo acusa de injurias graves: Corte de Copiapó revisa solicitud de desafuero contra Boric

    5.
    Renuncia seremi de Bienes Nacionales en Tarapacá: es la décimo novena salida en gobierno de Kast

    Renuncia seremi de Bienes Nacionales en Tarapacá: es la décimo novena salida en gobierno de Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Marcha por el Día del Trabajador: Metro de Santiago normaliza servicio tras interrupciones

    Marcha por el Día del Trabajador: Metro de Santiago normaliza servicio tras interrupciones

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Amplían detención de sujeto acusado de femicidio frustrado en Porvenir
    Chile

    Amplían detención de sujeto acusado de femicidio frustrado en Porvenir

    Encuentran en buen estado a soldado conscripto que había desaparecido con un fusil desde San Rafael

    Prisión preventiva para imputado por homicidio en Quilpué ocurrido durante el 2025

    Chile sube en 2025 en encuesta que mide la transparencia fiscal
    Negocios

    Chile sube en 2025 en encuesta que mide la transparencia fiscal

    Trump dice que aumentará el impuesto a los vehículos importados desde Europa a un 25%

    Presidente de la CUT dice que el gobierno de Kast “va en caída libre” en sus tres principales promesas

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos
    Tendencias

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    El 70% de las pymes en Chile no tiene medidas de ciberseguridad: por qué es importante actuar y cómo protegerse

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Lyonnes y Tiane Endler van por la remontada ante Arsenal para seguir soñando con otra Champions League
    El Deportivo

    Lyonnes y Tiane Endler van por la remontada ante Arsenal para seguir soñando con otra Champions League

    Crece el interés por el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17: ya lleva casi 8 mil entradas vendidas

    A punta de récords, Jannik Sinner se instala con comodidad en la final del Masters de Madrid ante Alexander Zverev

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?
    Tecnología

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”
    Cultura y entretención

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”

    Más de 230 mil personas se reunieron en masivo concierto de 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México

    Karol G se acerca a Falabella y suma una cuarta fecha en el Estadio Nacional

    Asesinan a juez ambiental en Bolivia tras ataque armado en Santa Cruz
    Mundo

    Asesinan a juez ambiental en Bolivia tras ataque armado en Santa Cruz

    Embajador de China en Naciones Unidas respalda que la ONU sea liderada por una mujer

    Trump enfatiza insatisfacción con nueva propuesta de paz de Irán y apunta a discordia entre líderes de Teherán

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos