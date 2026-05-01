Amplían detención de sujeto acusado de femicidio frustrado en Porvenir
El tribunal fijó la nueva audiencia para el próximo lunes, día en que se conocerán las medidas cautelares designadas al imputado.
El Juzgado de Garantía de Porvenir amplió la detención de un hombre detenido la madrugada de este viernes por el delito de femicidio frustrado en la mencionada comuna de la Región de Magallanes.
De acuerdo a los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el imputado habría agredido a su pareja y madre de un hijo en común. El ataque comenzó en la vía pública y se extendió hasta el interior del inmueble que compartían.
A raíz de estos hechos, vecinos alertaron a personal de Carabineros, quienes procedieron a la detención del sujeto tras constatar la gravedad de los hechos, lo que también motivó que la Fiscalía iniciara el proceso bajo la calificación jurídica preliminar de femicidio frustrado.
Durante la mañana de este viernes, el Juzgado de Garantía local llevó a cabo el control de detención del imputado. En la instancia, el Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención ya que aún existen diligencias investigativas en curso.
Específicamente, la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros se encuentran realizando diligencias para esclarecer la dinámica y la magnitud de los hechos.
El tribunal accedió a la petición y fijó la nueva audiencia para el próximo lunes, día en que se conocerán las medidas cautelares designadas al imputado.
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