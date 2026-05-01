El juez decano del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Víctor Hugo Claure, fue asesinado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un ataque armado perpetrado por desconocidos, según informaron autoridades judiciales.

De acuerdo a antecedentes preliminares, el magistrado fue interceptado por varias personas que se desplazaban en una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga. A raíz de la gravedad de sus heridas, falleció poco después del ataque.

El crimen fue confirmado por el Consejo de la Magistratura, que lamentó su muerte y destacó su trayectoria, señalando que dejó una “huella profunda” en la justicia boliviana por su compromiso y servicio.

Asesinan a juez ambiental en Bolivia tras ataque armado en Santa Cruz

Tras el hecho, la Policía boliviana desplegó operativos y controles en distintos puntos de la ciudad para dar con los responsables, mientras se inició una investigación para esclarecer el móvil del ataque.

El asesinato generó reacciones de autoridades y organismos, como la Defensoría del Pueblo, que expresó su consternación y exigió una investigación “exhaustiva, transparente y oportuna”, advirtiendo que el crimen no puede quedar en la impunidad.

Claure cumplía un rol clave dentro del Tribunal Agroambiental, instancia encargada de resolver conflictos relacionados con tierras, recursos naturales y medioambiente, un ámbito considerado sensible por su impacto económico y social en el país.