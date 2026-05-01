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    Chile sube en 2025 en encuesta que mide la transparencia fiscal

    La Encuesta de Presupuesto Abierto, que evalúa el acceso público a la información presupuestaria del gobierno central en 83 países mejoró la posición de Chile en 2025 registrando 64 puntos sobre un total de 100 puntos. Esta posición es la más alta desde al menos el 2015.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    31 Octubre 2023 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

    Las noticias sobre la situación fiscal del país han ido generando interés en la ciudadanía. Y por lo mismo la transparencia en la entrega de los datos es clave para generar debate y seguimiento de cómo evolucionan las finanzas públicas.

    De acuerdo a la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en inglés) que evalúa el acceso público a la información presupuestaria del gobierno central en 83 países mejoró la posición de Chile en 2025 registrando 64 puntos sobre un total de 100 puntos. Esta posición es además la más alta desde al menos el 2015.

    De acuerdo al informe, la Encuesta Presupuestaria mide el acceso público a la información sobre cómo el gobierno central recauda y gasta los recursos públicos. Asimismo, evalúa la disponibilidad en línea, la puntualidad y la exhaustividad de ocho documentos presupuestarios clave, utilizando 109 indicadores con igual ponderación, y califica a cada país en una escala de 0 a 100.

    “Una puntuación de transparencia de 61 o superior indica que un país publica un volumen suficiente de información presupuestaria y que esta información proporciona una cobertura significativa de los datos fiscales esenciales, lo que permite al público comprender las decisiones presupuestarias del gobierno y fomenta un debate público informado sobre política fiscal”, se desprende del este análisis.

    31 Octubre 2023 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

    Y se destaca que “Chile ha aumentado la disponibilidad de información presupuestaria mediante: El aumento de la información proporcionada en la Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo”.

    Entre las recomendaciones que entrega este análisis está el hecho de que Chile debería priorizar las siguientes acciones para mejorar la transparencia presupuestaria: Elaborar y publicar el Informe de Auditoría en línea de manera oportuna, incluir en la Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo proyecciones plurianuales más completas (incluidas las estimaciones para el año siguiente) y divulgaciones de riesgos fiscales, mediante el fortalecimiento de la divulgación de información sobre fondos extrapresupuestarios; gastos atrasados, pasivos e información sobre sostenibilidad fiscal, pasivos contingentes; la sostenibilidad fiscal de las finanzas a largo plazo e información sobre políticas y prioridades para un período plurianual.

    También se recomienda incluir en el informe de fin de año información más completa sobre políticas y desempeño, datos sobre deuda y datos de pronósticos macroeconómicos, reforzando la divulgación del nivel original de fondos para las políticas que afectan a las personas más empobrecidas, así como los montos reales y las comparaciones entre los resultados no financieros previstos y los resultados reales.

    Se resalta que para fortalecer la independencia y mejorar la supervisión de auditoría por parte de la Contraloría General de la República de Chile, se recomiendan las siguientes acciones: asegurar que la institución suprema de auditoría cuente con el financiamiento adecuado para el desempeño de sus funciones, según lo determine un organismo independiente (por ejemplo, el poder legislativo o el judicial); asegurar que los procesos de auditoría sean revisados ​​por un organismo independiente.

    Más sobre:PresupuestoFinanzas PúblicassDipres

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