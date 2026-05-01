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    Dos sujetos detenidos por robo de bienes nacionales de uso público en Valparaíso

    Los imputados tienen antecedentes penales, pero sin órdenes vigentes.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Dos sujetos detenidos por robo de bienes nacionales de uso público en Valparaíso

    Dos sujetos fueron detenidos por robo de bienes nacionales de uso público, luego de ser sorprendidos generando daños en una ruta de Valparaíso.

    A eso de las 16:30 horas, personal de la 3° Comisaría Valparaíso Norte llegó a verificar el procedimiento en Avenida España 1680, tras ser informados por personal municipal que sujetos se encontraban realizando roturas a la loza asfáltica en la tercera pista de circulación.

    Personal de la empresa sanitaria Esval y el Departamento O.S.9. de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros ingresaron al subsuelo de la pista bajo la pasarela U. Santa María con dirección a Valparaíso. “Se logró establecer que existían perforaciones que daban a una cámara, donde mantenían un acopio de distintas barras con cobre al interior”, explicó el teniente Daniel Guzmán, subprefecto de los servicios de la Prefectura Valparaíso.

    Mediante el levantamiento de una tapa de alcantarillado, encontraron e incautaron diferentes especies, entre ellas sierras sables inalámbricas, baterías para las sierras, 27 tubos de cobre, tecle y cincel. No lograron identificar al propietario de la empresa a la que pertenecen los objetos.

    Como resultado, dos adultos chilenos, de 21 y 23 años con amplio prontuario y antecedentes por el delito de robo de bienes nacionales de uso público, fueron aprehendidos. El procedimiento investigativo a partir de la captura apunta a descubrir el fin del acopio y la cantidad de personas involucradas.

    Los imputados, que se encuentran detenidos en Santiago, negaron su participación en los hechos, pese a que la grabación de los hechos está en manos de la Unidad de Control de Tránsito.

    Dos sujetos detenidos por robo de bienes nacionales de uso público en Valparaíso

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