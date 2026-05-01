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    Trump dice que aumentará el impuesto a los vehículos importados desde Europa a un 25%

    El mandatario aseguró que Europa no está cumpliendo el acuerdo comercial en relación a la instalación de sus plantas automotrices en suelo estadounidense.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Europa Press/Chris Jackson/PA Wire/dpa.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo este viernes que la próxima semana aumentará a un 25% el arancel a los automóviles y camiones que ingresen a Estados Unidos desde Europa, ya que “dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial totalmente acordado”.

    El trato al que se refiere el mandatario estadounidense es el que cerró junto a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en agosto del año pasado en que ambas partes acordaron aranceles de 15% en la importación de sus productos.

    Uno de los sectores más beneficiados por este acuerdo era justamente la industria automotriz en que los gravámenes ascendían a un 27,5%. Sin embargo, el acuerdo estaba sujeto a varias condiciones, entre ellas un mejor acceso a productos agrícolas y alimentos estadounidenses en el mercado europeo.

    Asimismo, el Parlamento Europeo pidió salvaguardias legales ante cambios arancelarios por parte de Washington como el mencionado.

    Por su parte, el presidente Trump señaló en su red social Truth que “está totalmente entendido y acordado que, si producen automóviles y camiones en plantas de EE.UU., NO HABRÁ ARANCEL”.

    Y con ello aseguró que “plantas, con trabajadores americanos, se abrirán pronto. ¡Nunca ha habido nada como lo que está sucediendo en América hoy!“.

    Lee también:

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosComisión EuropeaAranceles

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