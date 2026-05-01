Ejército busca a soldado conscripto que abandonó cuartel con su fusil en Talca

El Ejército informó la búsqueda de un soldado conscripto que abandonó sin autorización el predio militar “El Culenar”, en el sector de San Rafael, comuna de Talca, durante la madrugada de este viernes.

Según detalló la Brigada de Aviación del Ejército, el uniformado habría salido del recinto portando su fusil de servicio, aunque sin municiones, en circunstancias que aún se investigan.

Tras detectarse su ausencia, la institución activó de inmediato un operativo de búsqueda, que incluye medios propios de la brigada y el apoyo de personal policial. Además, se informó de lo ocurrido a la familia del soldado.

Ejército busca a soldado conscripto que abandonó cuartel con su fusil en Talca

Desde el Ejército indicaron que el conscripto, oriundo de Rancagua, se encontraba participando de una campaña de instrucción inicial al momento de abandonar el cuartel.

Debido a la situación, la unidad militar realizó la correspondiente constancia en Carabineros, mientras continúan las diligencias para dar con su paradero.

La institución reiteró que las circunstancias del hecho están siendo investigadas.