Foto: Referencial/Aton ChileFiscalía Sur logra prisión preventiva para 9 imputados en caso de fraude con créditos automotrices

La Fiscalía Metropolitana Sur culminó este viernes la formalización de 19 imputados en una investigación por delitos asociados a créditos automotrices, en el marco de una causa que se mantiene reservada.

Según detalló el fiscal Milibor Bugueño, inicialmente fueron detenidas 18 personas, a las que se sumó una nueva imputada durante la audiencia, quien mantenía una orden de detención vigente.

A solicitud del Ministerio Público, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 9 imputados, identificados como los principales líderes de la organización investigada.

Fiscalía Sur logra prisión preventiva para 9 imputados en caso de fraude con créditos automotrices PAUL PLAZA/ATON CHILE

En tanto, respecto de los otros 10 imputados, la Fiscalía solicitó medidas cautelares de menor intensidad, las que fueron acogidas por el tribunal.

Desde la Fiscalía Sur indicaron que la investigación continúa en desarrollo, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de esclarecer completamente el funcionamiento de la red y determinar eventuales nuevas responsabilidades.