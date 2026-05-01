PDI investiga hallazgo de osamentas humanas encontradas por transeúnte en Los Ángeles

Valparaiso, 16 de abril 2026 Personal de Policía de Investigaciones se despliega por el centro de la ciudad durante Ronda Impacto Sebastian Cisternas/AtonChile

La Policía de Investigaciones (PDI) informó el inicio de las diligencias investigativas tras el hallazgo de osamentas humanas en Los Ángeles, Región del Biobío, el pasado jueves.

Según detalló el jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, Jair Bravo, los funcionarios de aquella brigada junto al Laboratorio de Criminalística acudieron a la Ruta Q20 de la comuna, en el Kilómetro siete específicamente, tras la denuncia de un transeúnte que dio cuenta de las osamentas.

Por instrucción de la Fiscalía Local de Los Ángeles, los uniformados iniciaron las labores investigativas y una inspección ocular en el lugar, que levantó otros restos óseos de origen humano.

La PDI remitió las osamentas al Servicio Médico Legal (SML) con el fin de efectuar las pericias respectivas y lograr la identificación de los restos.