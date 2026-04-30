Matthei afirma que habría apoyado candidatura de Bachelet a la ONU: “Tiene la trayectoria, el merecimiento y la preparación”

La excandidata de la Unión Democráta Independiente (UDI), Evelyn Matthei, aseguró que, de haber sido elegida como presidenta habría apoyado la candidatura a la Secretaría General de la ONU de la exmandataria Michelle Bachelet, afirmando que “tiene la trayectoria”.

En el programa “Socios de la parrilla a domicilio” la exalcaldesa de Providencia se diferenció de la decisión del gobierno de José Antonio Kast, remarcando que: “Y o la habría apoyado, porque ella tiene la trayectoria, el merecimiento y la preparación para postular a la ONU” .

No obstante, Matthei aseguró que “sin embargo, con la situación que existe en Chile, no habría hecho una campaña internacional por un problema de gastos, porque hoy día hay otras prioridades en el país”.

No es la primera vez que la excandidata muestra sus diferencias con el gobierno, hace unos días atrás publicó en sus redes sociales una crítica en materia de seguridad en el marco de un hecho ocurrido en Lo Espejo, donde un motociclista fue baleado.

“Los delincuentes no pueden seguir en las calles, armados y atemorizando a la ciudadanía. Urgen medidas concretas y efectivas en materia de inteligencia para desarticular el crimen organizado”, aseveró en aquella ocasión.