La propuesta que Jorge Segovia, el dueño de Unión Española, le planteó a El Deportivo fue grandilocuente. "Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el de la Católica”, sostuvo el presidente del equipo hispano, a modo de anuncio de una ambiciosa reestructuración del Santa Laura, uno de los reductos más tradicionales del país. La inversión alcanzaría los US$ 27 millones para un coliseo con capacidad para 25 mil espectadores y techado.

El empresario advierte, eso sí, de las amenazas. Apunta, por ejemplo, a quienes, a su juicio, han frenado la idea. “Es un proyecto que está ahí y que se podría haber terminado ya si no hubiera gente de la antigua Corporación de Unión Española que cuando el club se fue a la quiebra no dieron un peso por salvar al club. Y ahora solo se han dedicado a boicotear. Nos pusieron un pleito para que no pudiéramos hacer eso, que ya les hemos ganado, pero que han vuelto a apelar, aún habiendo perdido y sabiendo que no tienen ninguna legitimidad para hacer eso”, acusa.

Alcalde de Independencia frena el sueño de Unión Española: “No ha presentado ningún proyecto asociado a su estadio”

Este jueves surgió un nuevo riesgo: la advertencia de Agustín Iglesias, el alcalde de Independencia, quien consigna que los hispanos no han cumplido ningún trámite relacionado con una eventual reconstrucción del recinto deportivo.

“Siempre la inversión en nueva infraestructura es importante para una comuna, pero Unión Española no ha presentado ningún proyecto asociado a su estadio”, establece, mediante un posteo en su cuenta en la red social X.

“Todas las iniciativas tienen una regulación que cumplir, y en caso que el proyecto se presente, nosotros exigiremos que cada paso se cumpla y la construcción incorpore mitigaciones serias para los vecinos”, avisa a la administración del club de colonia, en relación a las exigencias que implica una obra de esta naturaleza.

Agustín Iglesias, alcalde de Independencia (Foto: Aton Chile) LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

“Solo por hacer daño”

Segovia está convencido de que las trabas al proyecto, aunque no menciona a Iglesias, tienen una interpretación clara. “Es simplemente por hacer daño. Eso es lo que a mí me duele y ya digo, yo no me voy a morir sin ver el estadio de Unión Española remodelado, que se levantará gracias al proyecto inmobiliario que se va a hacer ahí. Voy a batallar con eso hasta el final”, establece en el mismo diálogo con este medio.

En la entrevista, asegura que espera lograr un entendimiento con la municipalidad. “Es mi sueño y creo que es el de todos los hinchas también. De los hinchas verdaderos, no de los que se dedican a boicotear. No debe haber ningún hincha de Unión Española que no quiera tener el mejor estadio de Chile. Pero ya no vamos a hacer ninguna reforma en el estadio hasta que se nos apruebe el proyecto. Por parte de la municipalidad me consta que hay la mejor disposición, porque para la municipalidad sería un hito tener un estadio moderno, un conjunto armónico bien espectacular. Y ya digo que está parado simplemente por el capricho de 20 o 25 tipos de la Corporación, que lo único que les mueve es la envidia y el odio”, concluye.