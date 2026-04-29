US$ 27 millones de inversión, aforo de 25 mil y techado: el proyecto del remodelado Santa Laura que ilusiona a Unión Española

Unión Española sueña en grande. El elenco hispano hace tiempo viene ilusionando a los hinchas del club con la renovación del estadio Santa Laura. La Catedral es uno de los recintos icónicos del fútbol nacional, recibiendo duelos no solo de los Rojos, sino que también de otros clubes. Ejemplo de esto son los casos de Universidad de Chile y Universidad Católica, en especial cuando el estadio Nacional y el ahora Claro Arena se encontraban en procesos de mejoramiento.

Así, Unión Española espera convertir el recinto de Independencia en uno de los mejores coliseos deportivos del país. Hace algunos días Jorge Segovia dio a conocer parte de este sueño en una entrevista con El Deportivo.

Entre los detalles del proyecto se señala que el renovado estadio tenga una capacidad para 25.000 personas sentadas, superando así el aforo actual cercano a las 20.000 personas.

Para ello se necesitará una inversión aproximada de 27 millones de dólares, con los que se podrá implementar también la construcción de nuevos camarines, un museo para retratar la historia del equipo, así como una sala de trofeos.

También para hacer más grata la experiencia, se dispondrá de palcos, cafeterías y una cubierta que protegerá a todos los sectores del estadio ante las inclemencias del tiempo.

La ilusión de Segovia

Tal como lo reflejó en diálogo con El Deportivo, Jorge Segovia está determinado en “poder de una vez por todas reformar el estadio, hacer un estadio moderno. Tenemos el proyecto ya hecho. Y hacer el proyecto inmobiliario en la cancha 2, que nos va a permitir financiar esa remodelación del estadio”.

“Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el estadio de la Católica, que ha hecho una reforma hace muy poco tiempo. La comuna se sentiría muy orgullosa. Y nos permitiría, además, no solamente remodelar el estadio, sino tener dinero disponible para mejorar el plantel, para hacer un equipo más competitivo”, añadió.

Eso sí, acusó que el proyecto podría ya estar terminado “si no hubiera gente de la antigua Corporación de Unión Española que cuando el club se fue a la quiebra no dieron un peso por salvar al club. Y ahora solo se han dedicado a boicotear. Nos pusieron un pleito para que no pudiéramos hacer eso, que ya les hemos ganado, pero que han vuelto a apelar, aún habiendo perdido y sabiendo que no tienen ninguna legitimidad para hacer eso”.

“Creo que es mi sueño y creo que es el de todos los hinchas también. De los hinchas verdaderos, no de los que se dedican a boicotear. No debe haber ningún hincha de Unión Española que no quiera tener el mejor estadio de Chile. Pero ya no vamos a hacer ninguna reforma en el estadio hasta que se nos apruebe el proyecto. Por parte de la municipalidad me consta que hay la mejor disposición, porque para la municipalidad sería un hito tener un estadio moderno, un conjunto armónico bien espectacular. Y ya digo que está parado simplemente por el capricho de 20 o 25 tipos de la Corporación, que lo único que les mueve es la envidia y el odio”, cerró Segovia sobre el tema.