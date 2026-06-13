Las autoridades descartaron realizar una firma presencial del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, debido en parte a complicaciones logísticas y de agenda, según informaron funcionarios familiarizados con el asunto.

De acuerdo con esos antecedentes, los planes para concretar una firma virtual se definieron durante el último día, con el objetivo de sellar el acuerdo rápidamente y evitar eventuales contratiempos de última hora.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, había manifestado su expectativa de que la firma se realizara de manera presencial en Europa, con la asistencia del vicepresidente J.D. Vance en representación de Estados Unidos.

EE.UU. e Irán alistan firma virtual de acuerdo para evitar nuevos retrasos

Sin embargo, esos planes no llegaron a materializarse. Entre los factores que dificultaron la opción presencial se encuentra la agenda del mandatario, quien tiene previsto viajar a Francia a primera hora del lunes para participar en una cumbre del G7.

Además, por razones de seguridad y continuidad institucional, el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos no viajan simultáneamente al extranjero. En ese contexto, lograr que Vance se trasladara a Europa para la firma y regresara antes de la partida de Trump resultaba complejo.

Ante ese escenario, se propuso una firma electrónica para finalizar el acuerdo. Según una persona familiarizada con el proceso, algunos mediadores temen que, mientras más tiempo transcurra sin que el documento sea suscrito, aumente la posibilidad de que algún factor frustre los avances alcanzados.