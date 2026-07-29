Tras viaje a Perú: Kast aterriza en Copiapó y encabeza mesa técnica por emergencia tras lluvias en Atacama

Tras participar en el cambio de mando en Perú, el Presidente José Antonio Kast viajó esta tarde directamente a Copiapó, donde aterrizó cerca de las 22 horas para dirigirse de inmediato a la Delegación Presidencial Regional, lugar donde encabezó una reunión de la mesa técnica de emergencia instalada tras las devastadoras lluvias que afectaron a las regiones de Atacama y Coquimbo la semana pasada.

En la instancia, el mandatario recibió un balance actualizado de la emergencia, además de revisar el estado de las operaciones de rescate y abastecimiento para las localidades aisladas.

En este marco, evaluó el avance de las acciones desplegadas por el Estado tras el sistema frontal que afectó especialmente a la provincia del Huasco, donde se decretó estado de catástrofe.

En la instancia participaron la delegada presidencial regional, Sofía Cid, junto a delegados presidenciales provinciales; el jefe de la Defensa Nacional (Jedena), general Claudio Paredes, y el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Roberto Muñoz, además de otras autoridades regionales y locales.

Según informaron desde el gobierno, en la cita Kast recibió un balance actualizado de la situación regional y revisó junto a las autoridades el estado de la conectividad, el acceso a los servicios básicos y el avance en la recuperación de viviendas e infraestructura afectadas por las precipitaciones.

Asimismo, se dio cuenta del balance regional de afectación, que registra 501 personas damnificadas, 81 personas albergadas, 256 personas aisladas, dos personas fallecidas, 262 viviendas con daño menor, 129 con daño mayor y 38 viviendas destruidas.

Para este miércoles, el mandatario sostendrá una nueva cita con las autoridades, para luego entregar un balance sobre los efectos del sistema frontal y realizar anuncios de apoyo económico para las zonas afectadas. Con posterioridad, se trasladará a Coquimbo para evaluar el estado de las operaciones en esa región.