Venezuela entrega nota de protesta al embajador iraní por expresiones “despectivas” sobre sus autoridades

Las autoridades venezolanas convocaron en el Ministerio de Exteriores al embajador de Irán en Caracas, Ali Chegini, para entregarle una nota de protesta por expresiones “despectivas” e “impropias” que, sin dar más detalles han asegurado, fueron lanzadas contra las instituciones y autoridades de Venezuela.

De acuerdo a versiones de prensa, los dichos que motivaron la acción diplomática de Caracas están relacionados al contexto de negociaciones iraníes con Estados Unidos, en el marco de la guerra en Medio Oriente. El canciller iraní Abbas Aragchi habría dicho que “esto no es Venezuela, donde toman a una persona y todas las demás se asustan y retroceden”.

“Hoy, fue convocado a la Cancillería venezolana el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela para hacer entrega de una nota de protesta por las expresiones despectivas e impropias sobre las instituciones y autoridades de Venezuela”, señaló la cartera de Exteriores venezolana en un mensaje en redes sociales.

A renglón seguido, el organismo ministerial, que no precisó cuáles han sido tales declaraciones ni quién las ha profesado, exigió “el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre de la República Bolivariana de Venezuela”.

El llamado se realizó reiterando la posición de Caracas acerca de “las bases de las relaciones entre todos los países”, defendiendo “el respeto recíproco, la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y los demás principios del Derecho Internacional”.

Ambos países mantienen una histórica relación bilateral y cuentan con estratégicas alianzas en áreas como ciencia, tecnología, comercio y el sector petrolero.