Álvaro Ortiz asume presidencia de la DC y define rol opositor ante gobierno de Kast: “No será de bloqueo ni de trinchera”

Más de 300 militantes de la Democracia Cristiana (DC) e invitados de las distintas fuerzas políticas de oposición se congregaron este sábado en la sede del partido para inaugurar la junta nacional de la DC, instancia en la que el diputado Álvaro Ortiz asumió la presidencia de la colectividad entre 2026-2028.

La primera parte de la jornada estuvo marcada por el cambio de mando de la colectividad, donde Ortiz diagnosticó que Chile “vive un momento difícil” y se ha “instalado el miedo” en su primera intervención como timonel del partido.

“La Democracia Cristiana no puede ser indiferente. Tenemos el desafío de construir una alternativa que ofrezca un camino donde recuperemos la tranquilidad para nuestra vida cotidiana, donde reivindiquemos el sentido de justicia para compartir nuestros logros y donde el valor de lo humano no se extravíe en esta sociedad tecnológica y del conocimiento”, sostuvo Ortiz.

En ese sentido, el timonel de la DC fue categórico en definir las directrices de la colectividad como oposición. “Lo decimos con claridad y sin ambigüedad: somos oposición al gobierno del presidente José Antonio Kast. Pero nuestra oposición no es la del bloqueo ni la de la trinchera. Es la oposición que fiscaliza con honestidad, que propone alternativas reales y que nunca le cierra la puerta al diálogo cuando está en juego el bienestar de la gente", apuntó.

Álvaro Ortiz asume presidencia de la DC y define rol opositor ante gobierno de Kast: “No será de bloqueo ni de trinchera”

“Con respeto, pero con firmeza, le decimos al gobierno del presidente Kast que defendemos la libertad, pero una libertad que sea derecho de todos y todas y no privilegio de unos pocos. Y que, en consecuencia, defenderemos los derechos sociales que Chile conquistó con décadas de esfuerzo y trabajo común. Lo reiteramos fuerte y claro: Chile necesita menos confrontación y más soluciones”, agregó el líder.

Ortiz valoró la alta convocatoria de la ceremonia y sostuvo que comenzará una “nueva etapa” de la DC para “recuperar la confianza” de la ciudadanía.

“La Democracia Cristiana no fue parte ni del gobierno de Gabriel Boric, ni mucho menos somos parte del gobierno del presidente Kast. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer como bancada es revisar los antecedentes como corresponde para también pronunciarnos”, zanjó Ortiz al finalizar la ceremonia.

Asimismo, la ceremonia contempló un homenaje a Rodolfo Seguel Molina, ex parlamentario democratacristiano, y a María Ignacia González, concejala de Villa Alegre actualmente desaparecida.

Durante la tarde se espera la elección de 18 integrantes del Consejo Nacional y la renovación parcial del Tribunal Supremo de la colectividad.