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    Política

    “Polemista” y “activista”: timoneles de partidos opositores cuestionan tono de Quiroz contra Boric por debate del CAE

    La DC, PC Y FA coincidieron en que el ministro de Hacienda, quien dijo que "al expresidente no le gusta que se paguen las deuda", no está actuando como un secretario de Estado.

    Por 
    Javiera Ortiz
     
    Sebastián Escobar F.
    “Polemista” y “activista”: timoneles de partidos opositores cuestionan tono de Quiroz contra Boric por debate del CAE SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Los líderes de la oposición reprocharon este sábado las criticas del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hacia el expresidente Gabriel Boric, quien condenó las medidas de cobro aplicadas a deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE).

    En medio de la controversia por embargos y retiros de fondos desde cuentas bancarias, Boric lanzó un dardo al actuar de la Tesorería General de la República (TGR) y acusó un “vaciamiento intempestivo” de cuentas de deudores, lo que “afectaría gravemente” a familias de sectores medios endeudadas.

    Ante esto, Quiroz respaldó la medida del Ejecutivo y arremetió contra el exmandatario. “Por algún motivo, al expresidente no le gusta que se paguen las deudas, pero las deudas se tienen que pagar y se pagan en función de la capacidad de pago de cada persona, se están aplicando criterios”, criticó Quiroz al Diario Financiero.

    En el marco de la junta nacional de la Democracia Cristiana (DC), a la que acudieron otras colectividades de la oposición, el nuevo presidente de la DC, Álvaro Ortiz, criticó el tono del ministro y sostuvo que sus dichos fueron “desubicados” y “falta de respeto”.

    “Cuando se acaban los argumentos de peso, entonces empiezan las descalificaciones y eso es lo que está haciendo el ministro Quiroz. Vemos un gobierno donde no hay una estrategia, donde cada ministro dice lo que quiere, que no mide consecuencias”, cuestionó Ortiz.

    Adicionalmente, el timonel de la DC apuntó que “el ironizar, el provocar, el polarizar es parte de una estrategia de un gobierno que tiene una ideología de ultra derecha”.

    “Polemista” y “activista”: timoneles de partidos opositores cuestionan tono de Quiroz contra Boric por debate del CAE

    Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó los dichos de Quiroz como una muestra de “arrogancia” e “intolerancia” frente a posiciones distintas.

    “Me parece de una situación de abuso del punto de vista de la tarea que tiene y yo le pediría que fuera más ministro que activista, que fuera más ministro que representante de un sector de la política de la derecha (...) Tiene que acostumbrarse a que para construir políticas públicas hay que intercambiar, hay que acoger”, lanzó el timonel comunista.

    “Creo que se autodescalifica el mismo con ese tono, ya lo ha tenido incluso en el debate entre ministros, pero en este caso está hablando de una conducta que tiene que ver con lo que está en juego a propósito de la megarreforma, que por más descalificaciones que haga no lo va a hacer mejor. La población ya marcó de qué se trata ese mega proyecto respecto de sus intereses”, agregó Carmona.

    “Polemista” y “activista”: timoneles de partidos opositores cuestionan tono de Quiroz contra Boric por debate del CAE DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En la misma línea que Carmona, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, indicó que “un cruce requiere dos personas que estén hablando de la misma forma. A mi juicio, lo que hace Jorge Quiroz es hablar como polemista, no como ministro de Estado y eso es lo que a mí me preocupa mucho”, apuntó.

    Martínez también cuestionó la forma en que el gobierno ha abordado la situación de los deudores del CAE. “Me parece realmente insólito que un ministro de Estado mire un problema social y plantee que el problema está haber tratado de buscar una solución (...) El invento de que el problema del CAE es de los deudores es un invento de este gobierno”, sostuvo la timonel del FA.

    Adicionalmente, la líder de la colectividad hizo un llamado al gobierno a dialogar “ante un problema así de grave” y a “no andar culpándonos entre gobiernos o tratar de hacer una polémica con datos falsos”.

    “Polemista” y “activista”: timoneles de partidos opositores cuestionan tono de Quiroz contra Boric por debate del CAE Pablo Vásquez R.

    Soto acusa a Quiroz de “ideologizar” la política fiscal

    En la misma línea, el jefe de bancada del PPD e Independientes, diputado Raúl Soto, cuestionó duramente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por sus declaraciones sobre la administración de las finanzas públicas durante el gobierno anterior.

    “Ya nada extraña del ministro Quiroz. Más que ministro de Hacienda se ha transformado en un soldado de la batalla ideológica y cultural, según sus propias palabras”, señaló el parlamentario.

    Soto sostuvo que el secretario de Estado “ha llevado la política fiscal al barro de la batalla cultural e ideológica” y advirtió que, a su juicio, esto transforma una política de Estado en una pugna entre izquierda y derecha.

    En esa línea, llamó al Ejecutivo y al ministro Quiroz a actuar con responsabilidad y a resguardar la imagen del país.

    “Polemista” y “activista”: timoneles de partidos opositores cuestionan tono de Quiroz contra Boric por debate del CAE. En la imagen, Raúl Soto. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Hacemos un llamado al ministro Quiroz y a todos los sectores políticos, pero especialmente al Ejecutivo, a la responsabilidad, a cuidar la imagen de nuestro país y a salir de este barro en el cual nos han metido”, afirmó.

    Consultado por la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, Soto planteó que pueden existir críticas legítimas a la gestión económica y fiscal, pero cuestionó que se impulse un libelo sin fundamentos jurídicos.

    “Presentar una acusación constitucional sin ningún fundamento jurídico es una tremenda irresponsabilidad. Porque acá se busca, nuevamente, debilitar la institucionalidad fiscal”, sostuvo.

    El parlamentario advirtió además que los mismos argumentos usados contra Grau podrían ser empleados en el futuro contra el propio ministro Quiroz.

    “Polemista” y “activista”: timoneles de partidos opositores cuestionan tono de Quiroz contra Boric por debate del CAE. En la imagen, Jorge Quiroz. Dedvi Missene

    “Los mismos argumentos falaces que hoy día están esgrimiendo para acusar al exministro Grau podrían perfectamente servir ahora o después para acusar constitucionalmente al ministro Quiroz”, agregó.

    Finalmente, Soto llamó a evitar una escalada de acusaciones constitucionales cruzadas y apuntó a republicanos y libertarios por impulsar el libelo contra Grau.

    “No queremos una política de la vendetta, de la venganza, queremos una política que se desarrolle sobre el diálogo. Hoy día, quien tiene la posibilidad de frenar esto es el Ejecutivo”, concluyó.

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